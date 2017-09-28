Станислав Мищенко: «Пройдут годы, и в этой бане будут париться мои внуки»

Из личного архива Станислава Мищенко

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Станислав Мищенко — путешественник из Екатеринбурга. Он объездил всю Россию вдоль и поперёк с фотоаппаратом наперевес и, пожалуй, как все путешественники, особенно ценит уют. А что может быть уютнее русской бани? Её Станислав строит сам.

— Сегодня на смену привычной деревянной бане приходят «конструкторы» из пеноблоков. Популярность новым материалам обеспечивают низкая цена, быстрота возведения и надёжность. Именно этим я руководствовался, когда начал строительство в селе Покровском Каменского района.

Примерный проект бани размером 4х4 м с парилкой, душевой и комнатой отдыха нашёл в Интернете, прикинул смету и приступил к возведению. После расчистки места под строительство соорудил опалубку для будущего фундамента, я выбрал ленточный. Цемент покупал, а для замеса бетона в кустарных условиях нанял двух рабочих, которые по сходной цене (за 10 000 рублей) залили мне основание для будущей бани.

После усадки фундамента я купил пеноблоки. Благо, в окрестностях села располагается небольшой цех по производству этих стройматериалов. Один поддон, в котором чуть более 1 кубометра, стоит 2 500 рублей. Для бани высотой 2 метра я взял с запасом 10 кубометров. Пеноблоки укладывал тоже самостоятельно, используя специальный клей. Под занавес лета, пока стояла тёплая и ясная погода, успел завести под крышу из оцинкованного железа.

Цена. В целом «коробка» под будущую баню обошлась мне почти в 80 тысяч рублей. Объявления в Интернете предлагают построить точно такую же коробку, но уже из бруса размером 150х150, за 150 000 рублей. Ленточный фундамент для такой бани обойдётся дополнительно в 70 000, а свайно-винтовой — в 30 000. Плюс стандартная отделка, в которую входит монтаж полов, перегородок, планок, полков, изготовление крыльца, — это ещё не менее 200 000, и то без покраски, пропитки, обшивки вагонкой, монтажа электросетей… А на комплект печи с установкой придётся выложить ещё 30 000. Итого не менее полумиллиона рублей. Конечно, самая сложная и дорогостоящая работа у меня ещё впереди, но я уже могу сказать, что моя блочная баня обойдётся примерно в два с половиной раза дешевле этой суммы.

Кстати, пеноблоки обладают и другими преимуществами. По словам профессионального строителя Артёма Лудинова, такая баня долговечнее — ей не страшен пожар. Снаружи пеноблок утепляется минеральными плитами или штукатурится, а внутренняя обшивка выполняется из дерева, то есть привычный для глаз образ русской бани сохраняется.

Правда, со строителями не согласны архитекторы. Мой знакомый архитектор Никита Шалагин мне сказал так: «Представь, что ты в каменной западне, где разводят костёр и подливают в него жару. В бане, обшитой пеноблоком, будет очень душно, тогда как суть парной в обратном — в раскрытии пор и лёгких. В брусе или срубе есть микротрещины, которые обеспечивают циркуляцию воздуха. Баня должна дышать. А пеноблок не обладает такими свойствами, хотя тепло он держит лучше».

Но как бы то ни было, я для себя решил окончательно, что мне по душе именно баня из пеноблоков — пройдут десятилетия, и в ней будут париться мои внуки, оберегая преемственность поколений и банных традиций.