Свердловчане обходятся без услуг «Вим-Авиа» уже три месяца

Самолёты «Вим-Авиа» не летают из Екатеринбурга с июня этого года. Фото: Алексей Кунилов

На туррынке России очередной переполох — в аэропортах приостановлено обслуживание самолётов авиакомпании «Вим-Авиа».

По данным Ростуризма, за пределами России застряли 38 915 туристов, в Крыму — ещё около 1 550 человек. Есть ли среди них уральцы — неизвестно. Компания прекратила вылеты из Екатеринбурга ещё в июне текущего года.

Ранее «Вим-Авиа» работала с тремя городами УрФО: Екатеринбургом, Тюменью и Нефтеюганском. Однако из-за начавшихся проблем федеральные туроператоры свернули работу с этим авиаперевозчиком на Урале. При этом свердловчане всё же могут оказаться среди застрявших как транзитные пассажиры, следующие в Екатеринбург, например, через Москву. Уральская ассоциация туризма старается выйти на таких туристов.

— Мы пытаемся понять их примерное количество. Пока ясно одно: речь не идёт о массовом явлении, это будут единицы, — сообщил «ОГ» исполнительный директор ассоциации Михаил Мальцев.

Это не первый скандал с авиакомпанией, занимающейся чартерными перевозками российских туристов. Два года назад люди не могли вылететь из-за границы на родину по вине «Трансаэро» — в результате авиакомпания сошла на нет.

В случае с «Вим-Авиа» эксперты более оптимистичны. Прежде всего, нынешний проблемный авиаперевозчик гораздо меньше предыдущего, вследствие чего и долги у него накопились не такие большие. Так что у компании есть хорошие шансы «остаться в живых». Пока же ей на помощь пришли другие перевозчики, в том числе «Уральские авиалинии».