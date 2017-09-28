Сегодня – День отказа от старения

Сюжет "Красная бурда" в "ОГ"? Это смешно

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Старость — бич современного общества. Ежедневно на Земле страдает от старения почти семь миллиардов человек! Даже, казалось бы, нестареющие, вечно молодые люди со временем попадаются на старении. Уже не те фляки и кульбиты у О. Газманова. Всё теплее и теплее его шинель в летний период. Всё ниже декольте у И. Аллегровой, всё толще рейтузы у В. Леонтьева. И даже в парике у И. Кобзона пробивается седина.

Отчего так происходит и каков механизм старения?

Далёкие от медицины психологи считают, что многие люди начинают стареть с самого детства. Впервые они пробуют стареть за гаражами, в компании более старых друзей, стараясь при этом выглядеть солиднее и старее. По мере того как они втягиваются в старение, у них появляются проблемы в детсаду, в школе, в вузе, в трудовом коллективе, в собесе… Проблемы нарастают как снежный ком! Не успеваешь оглянуться — а ты уже хронический старик!

Что будет, если вовремя не прекратить стареть?

Первым побочным результатом старения является частичная потеря памяти. Люди начинают забывать, как воровать яблоки в чужом саду, как прыгать на скакалке или в сугроб с гаража. Фактически они перестают жить полноценной жизнью.

У человека, пристрастившегося к старению, начисто пропадают вкусовые ощущения. Учёные провели эксперимент: мальчик Вова десяти лет съел пятнадцать конфет за одну минуту, а мальчик Петя шестидесяти лет даже не проснулся.

Жизнь старику заменяют ежедневные походы в поликлиники. А, придя в поликлинику, пожилой человек неизбежно и немедленно подвергается психологической атаке сверстников. Они наперебой и взахлёб начинают рассказывать ему о своих болезнях и внуках. А слушать о чужих болезнях и внуках чрезвычайно вредно!

Вообще больницы наносят людям огромный вред. Взгляните — там нет ни одного здорового человека (за исключением санитаров психбольниц, конечно).

Чрезмерное увлечение старением неизбежно приводит к упадку сил. Заядлые старильщики не в силах сами себе завязать шнурки и переходят на боты типа «прощай, молодость!» с молнией. Недаром Минстар России предупреждает: если вы заметили на ваших детях боты «прощай, молодость!», время бить тревогу!

Доказано, что человек, который хоть раз получил пенсию, уже не откажется от второй дозы, когда ему предложат таковую. Единожды подсев на лавочку или кресло-каталку, уже не сможет с них соскочить.

Ещё наши далёкие предки знали, чем опасно старение. «Если сильно постареть, то легко и помереть», — вот к какому выводу они пришли задолго да нашего рождения.

А если ты сам не стареешь, то всё в порядке?

Это вряд ли! Доказан факт существования так называемого пассивного старения. Мальчик, который всё лето прожил у активно стареющей бабушки, уже к осени знал наизусть народный и лунный календари, употреблял слова «шибко», «давеча», «надысь», а по возвращении к родителям упаковал пульт от телевизора в целлофан!

Научно подсчитано, что почти половина людей в мире — пассивные старики. Находясь рядом со стареющими, они начинают жить и думать как старики. И это встречается даже у 65-летних подростков.

Заражение старостью может произойти, даже если ребёнок случайно приоткроет бабушкин сундук и вдохнёт запах нафталина. А девочка, которая надевает мамины туфли тридцать девятого размера, мамины очки минус пять и начинает кривляться перед зеркалом, сразу стареет на пару десятилетий!

Конечно, важную роль играет наследственность. Меньше шансов постареть у тех, в чьей семье никто никогда не старел (см. кинофильмы «Горец», «Сумерки» и т. д.), но таких людей, конечно же, меньшинство.

Очевидно, что государству следует активнее бороться с пропагандой старения! Уже сейчас во многих цивилизованных странах старым людям запретили появляться в ночных клубах и дискотеках. В этих странах поняли, какой вред они могут нанести подрастающей молодёжи.

Мало того, каждый год 28 сентября в зарубежном мире проводится День отказа от старения. На этот день старильщики прекращают стареть, сосут леденцы на палочке, ходят в памперсах, гоняют на велосипедах, лазают по деревьям и дёргают старушек за косички. Жаль, что на следующий день все опять берутся за старое, а иначе сохранили бы молодость до самой смерти!..

С чего начать тем, кто твёрдо решил перестать стареть?

Первое — диета. Исключите молоко короткоживущих коров, переходите на молоко кавказских долгожительниц.

Второе — развивающие игрушки. Пирамидка, юла, машинка, погремушка помогут вашему мозгу долго оставаться молодым и гладким, без морщин.

Неплохой эффект также даёт вживление бесов в ребро стареющего человека.

Ни в коем случае не занимайтесь самолечением. Всякие шарлатаны-сказочники типа Ершова в «Коньке-горбунке» могут посоветовать вам прыгнуть в котёл с кипящим молоком. Этот совет необходимо обязательно обсудить с вашим психиатром. И, пожалуй, с нотариусом.

Теперь, прочитав эту статью, вы знаете гораздо больше о вреде старения. И напрасно. Ибо сказано: много будешь знать — скоро состаришься.

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