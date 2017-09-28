Общество 28 сентября 2017, 16:48

На прививку высший класс: кто из министров сегодня привился от гриппа?

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По словам Игоря Трофимова, благодаря вакцинации, последние годы в регионе не регистрируются случаи смертности от гриппа. Фото: Павел Ворожцов

По словам Игоря Трофимова, благодаря вакцинации, последние годы в регионе не регистрируются случаи смертности от гриппа. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня члены правительства Свердловской области сделали прививки против гриппа.

— Лучше привиться до подъёма заболеваемости. Вакцина абсолютно безопасна для здоровья и доступна для жителей области, — сказал и.о. министра здравоохранения региона Игорь Трофимов.

Светлана Учайкина у врача

Надёжный барьер от гриппа поставила для себя и министр культуры Свердловской области  Светлана Учайкина. Фото: Павел Ворожцов

В этом году, согласно федеральной заявке, на Средний Урал поступит более 500 доз вакцины «Совигрипп» для детей и более 1,2 тысячи доз для взрослого населения. Более половины препаратов уже поступили и распределены по медицинским организациям. В регионе планируют привить более 1,9 тысячи человек (46 процентов населения), в настоящее время план выполнен на 25 процентов.

Министр образования региона Юрий Биктуганов также сделал сезонную прививку.

Юрий Биктуганов у врача

Фото: Павел Ворожцов

– Вакцинация – это не только сохранение здоровья, но и серьёзный экономический эффект для каждого предприятия, – подчеркнул и.о. заместителя губернатора Павел Креков.

Павел Креков у врача

Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области в этом году запланировано привить 3600 беремнных женщин и 4200 призывников.

Прививка

Фото: Павел Ворожцов

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Областная газета Свердловской области

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