На прививку высший класс: кто из министров сегодня привился от гриппа?

По словам Игоря Трофимова, благодаря вакцинации, последние годы в регионе не регистрируются случаи смертности от гриппа. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня члены правительства Свердловской области сделали прививки против гриппа.

— Лучше привиться до подъёма заболеваемости. Вакцина абсолютно безопасна для здоровья и доступна для жителей области, — сказал и.о. министра здравоохранения региона Игорь Трофимов.

Надёжный барьер от гриппа поставила для себя и министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина. Фото: Павел Ворожцов

В этом году, согласно федеральной заявке, на Средний Урал поступит более 500 доз вакцины «Совигрипп» для детей и более 1,2 тысячи доз для взрослого населения. Более половины препаратов уже поступили и распределены по медицинским организациям. В регионе планируют привить более 1,9 тысячи человек (46 процентов населения), в настоящее время план выполнен на 25 процентов.

Министр образования региона Юрий Биктуганов также сделал сезонную прививку.

Фото: Павел Ворожцов

– Вакцинация – это не только сохранение здоровья, но и серьёзный экономический эффект для каждого предприятия, – подчеркнул и.о. заместителя губернатора Павел Креков.

Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области в этом году запланировано привить 3600 беремнных женщин и 4200 призывников.

Фото: Павел Ворожцов