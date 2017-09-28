Общество 28 сентября 2017, 18:22

Свердловских предпринимателей не будут наказывать без предупреждения

На этой неделе депутаты региона приняли поправки в закон «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области».

По словам и.о. министра экономики и территориального развития региона Татьяны Гладковой, изменения направлены на снижение административной нагрузки на бизнес. В частности, в статьях, предусматривающих ответственность за нарушение порядка организации ярмарок, невыполнение квоты для приёма на работу инвалидов, непредоставление сведений в кадастр отходов производства и потребления, вместо штрафа будет выноситься предупреждение, если коммерсант нарушил требования впервые.

— Мы предусматриваем послабление для бизнеса: не сразу наказание и штрафы, а предупреждение. Это позиция Президента России, и мы её поддерживаем: сначала нужно предупредить предпринимателей, не понимают, тогда уже наказывать, — подчеркнула председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Кстати, по данным «Опоры России», за 2016 год количество проверок предпринимателей на Среднем Урале сократилось на четверть — с 13 до 10 тысяч.

  • Опубликовано в №181 от 29.09.2017
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Подписка на "ОГ"

Подписка на

Строительный форум

Строительный форум

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (28 сентября)

Строили Богословскую ТЭЦ ударными темпами — люди работали по 16-18 часов, нередко даже без перерыва. Фото: musen.ru
В Краснотурьинске пущена новая ТЭЦ

Конкурс Золотой Гонг

Конкурс Золотой Гонг