Свердловских предпринимателей не будут наказывать без предупреждения

На этой неделе депутаты региона приняли поправки в закон «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области».

По словам и.о. министра экономики и территориального развития региона Татьяны Гладковой, изменения направлены на снижение административной нагрузки на бизнес. В частности, в статьях, предусматривающих ответственность за нарушение порядка организации ярмарок, невыполнение квоты для приёма на работу инвалидов, непредоставление сведений в кадастр отходов производства и потребления, вместо штрафа будет выноситься предупреждение, если коммерсант нарушил требования впервые.

— Мы предусматриваем послабление для бизнеса: не сразу наказание и штрафы, а предупреждение. Это позиция Президента России, и мы её поддерживаем: сначала нужно предупредить предпринимателей, не понимают, тогда уже наказывать, — подчеркнула председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Кстати, по данным «Опоры России», за 2016 год количество проверок предпринимателей на Среднем Урале сократилось на четверть — с 13 до 10 тысяч.