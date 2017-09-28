Вышла книга о новейшей истории Среднего Урала

Этот разворот посвящен саммиту ШОС в Екатеринбурге. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня в Центре истории Свердловской области состоялась презентация только что вышедшей книги руководителя центра, доктора исторических наук Анатолия Кириллова «Средний Урал век XXI».

Издание рассчитано прежде всего на учителей и школьников, впрочем, как и все предыдущие 20 книг Кириллова по истории региона: древнейшие времена, годы революции и войн, стабильный застой, время социальных реформ, лихие 90-е и логичное завершение — знаковые события нового века, которые, казалось, произошли совсем недавно.

Обложка новой книги Анатолия Кириллова по новейшей истории Среднего Урала. Фото: Павел Ворожцов

Здесь нашлось место и визиту патриарха на Урал, и открытию памятника Высоцкому, саммиту ШОС и 100-летию Екатеринбургского театра оперы и балета, появлению ИКЕИ в Екатеринбурге и юбилею Заксобрания. Книга не политизирована, политика занимает в ней ровно столько, сколько её есть в жизни обычного человека. Вроде небольшой по историческим меркам отрезок времени в 17 лет, а сколько интересных событий произошло за это время. В новый век мы вошли с новым президентом — Владимиром Путиным. 4 ноября 2001 года наш земляк Костя Цзю стал абсолютным чемпионом мира по профессиональному боксу, а сейчас он уже окончил УрФУ и планирует сесть за диссертацию. В 2003 году торжественно открыт Храм-на-Крови, без которого сейчас трудно представить Екатеринбург. В 2005 году был основан Музей военной техники в Верхней Пышме — ещё один уральский бренд. И так далее, и так далее.

— С тех пор, как в школе отменили краеведение, мы по мере сил пытаемся восполнить этот пробел, — поделился наболевшим Анатолий Дмитриевич. — Ну как же так — жить здесь и ничего не знать о своей родине? Поэтому мы по этой книге проведём семинар для учителей, распространим её по школьным библиотекам. У нашей области удивительнейшая история, у нас множество достойных людей. Надо о них знать. Например, мы рассказали в книге обо всех почётных гражданах области, наших земляках, известных в стране и мире. Мы ведь во многом были и остаёмся пионерами, лидерами в стране. И мы даже в 2018 год немножко заглянули — дали своеобразный анонс предстоящих событий, пусть люди готовятся к ним заранее…

Остаётся лишь добавить, что книга вышла буквально за неделю перед 70-летним юбилеем Анатолия Кириллова, и получился вот такой самому себе и уральцам подарок.