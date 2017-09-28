Министр образования Ольга Васильева: «Уроки русского в школе за деньги — преступление»

Ольга Васильева считает, что поборы в школах можно победить, если подчинить школы напрямую государству

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева в рамках правительственного часа выступила в Государственной думе. Заявления министра, опубликованные на сайте Минобрнауки, тут же стали предметом обсуждения общественности — и родителей, и педагогов. «ОГ» публикует самые яркие из них.

Это не услуга

«Образование услугой быть не может, поэтому я считаю, что нужно выработать новую правовую форму, которая определяет ту деятельность, которую осуществляют наши российские образовательные организации, и изменить действующий закон «Об образовании».

О наполняемости классов

«12–14 человек в классе — это идеал, к которому нужно стремиться… Хотелось бы, чтобы учитель работал в классе по 12–14, 15 человек максимум… Мы выдерживаем эту норму при преподавании языков. Потому что иначе преподавать язык невозможно».

Нет — платным занятиям в школе

«Недавно я видела договор одной из школ Московской области, где ученикам 6-го класса вменяется дополнительное платное занятие по часу по русскому языку и математике. Это преступление. И с этим надо бороться… Моя позиция очень жёсткая: никаких платных услуг в школе, даже покупки мыла и занавесок, быть не может».

Ольга Васильева считает, что поборы в школах можно победить, если подчинить школы напрямую государству. Фото: Алексей Кунилов

Госуправление

«Важный шаг в управлении содержанием — постепенное переподчинение школ регионам».

Министр подчеркнула, что плюс регионального подчинения в том, что содержательная часть «выстраивается жёстче и чётче» и финансовая сторона становится более прозрачной. Она отметила, что решение данного вопроса будет проводиться не технически, а «с учётом особенностей каждого региона». Сейчас пилотный проект реализуется в 15 регионах.

Новые карьерные ступени

«На этапе апробации и совершенствования системы, учителя смогут самостоятельно определять тот формат аттестации, который им больше нравится, то есть проходить аттестацию либо с использованием единых федеральных оценочных материалов, либо в существующей сейчас традиционной форме». По новой схеме предлагаются карьерные ступени: учитель, учитель-методист или старший учитель, учитель-наставник. Все прежние заслуги и звания у педагогов сохраняются.

Строительство новых школ

До конца года в регионах планируется открытие 94 новых школ. Всего же в образовательных учреждениях, согласно докладу министра, учатся около 30 миллионов детей и подростков. «На расходы по разделу «Образование» из федерального бюджета будет выделено около 500 миллиардов рублей».

Кадетские школы

Будет сохраняться и развиваться сеть специализированных школ, а кадетские школы могут получить такой же статус, как суворовские и нахимовские училища.

Учебники

«В федеральном перечне находится 1 377 учебников. Это очень много. Мы оставим по каждому предмету не более 2–3 линеек учебников, среди которых обязательно должны быть базовая и углублённая версии».

О молоке

В ответ на реплику одного из депутатов о том, что в думе подготовлена инициатива бесплатно выдавать школьникам молоко, Васильева сказала: «Что касается молока — а в некоторых региона ещё к молоку и яблоки — мы только за, если будет финансирование».

Прямая линия в "ОГ" Сегодня в редакции «ОГ» состоялась прямая линия с начальником департамента образования Екатеринбурга Екатериной Сибирцевой. Она ответила на вопросы, поступившие по телефону, электронной почте и социальным сетям от родителей, учителей, а также от самих школьников. Когда отменят ЕГЭ? Как должен выглядеть учитель? Какие жалобы о поборах поступают на горячую линию в администрацию города? Почему возникают школьные конфликты? Почему из подростков сегодня делают антигероев? Ответы на эти и многие другие вопросы читайте в одном из ближайших номеров «ОГ».