Раскинули сети

По данным регионального министерства АПК и продовольствия, в Свердловской области к началу 2017 года насчитывалось около 8,9 тысячи магазинов сетевых структур. Фото: Станислав Савин

По данным регионального министерства АПК и продовольствия, в Свердловской области к началу 2017 года насчитывалось около 8,9 тысячи магазинов сетевых структур. При этом больше половины — 4 830 магазинов — это торговые точки местных сетей. Ещё 1 200 — магазины областных торговых сетей. «ОГ» выяснила, какими возможностями располагает традиционная сельская розница, чтобы оставаться на плаву, и как администрации муниципалитетов помогают локальным игрокам найти свои ниши и устоять под натиском федеральных «мастодонтов», на стороне которых — низкие закупочные цены и продуманная логистика.

Индивидуальный подход. На рынке Нижнего Тагила работают 154 торговые сети, в их числе 72 — местные. Магазины федеральных и региональных компаний привлекают покупателей широким ассортиментом продукции и демократичными ценами. Местные сети — своими фишками. На официальном сайте Нижнего Тагила покупатели определяют рейтинг каждой сети. Самые высокие оценки — именно у магазинов местной сети «Со смаком», которая объединяет четыре крупных продовольственных магазина.

— Кардинальное отличие наших магазинов от торговых точек федеральных сетей — это работа через прилавок, — рассказал представитель компании Игорь Литвяк. — У нас нет самообслуживания. Покупатель напрямую общается с продавцом. При индивидуальном подходе покупатель получает максимум информации о продукте — его производителе, потребительских качествах. Ещё одно конкурентное преимущество — наличие отделов кулинарии. В наших магазинах можно купить и полуфабрикаты, и готовые блюда, а также горячую выпечку.

В отзывах о магазинах в Интернете кулинарию «Со смаком» в шутку называют находкой для холостяков. Для хозяек, ценящих своё время, магазины тоже стали верными помощниками.

— В шаговой близости у меня есть три больших магазина федеральных сетей. Делаю покупки во всех, но за мясопродуктами и сладеньким к чаю хожу только к смаковцам. Там продавец отрежет колбаски, сколько мне нужно, и даже попробовать даст перед покупкой. А печенье и тортики они сами пекут, от одного только запаха получаешь удовольствие, — поделилась опытом продуктового шопинга тагильчанка Евгения Колотова.

Ещё горожанам нравится, что в магазинах местных владельцев предпочтение отдают местным товарам. Сети с тагильской регистрацией — это либо фирменные магазины пищевых предприятий, либо торговые точки, заключающие договоры на прямые поставки в регионе.

Конечно, в торговом пространстве Нижнего Тагила «федералы» занимают главенствующие позиции. Крупные сети имеют в городе по 30–50 магазинов. А местные — по три-четыре. Но совсем уходить с рынка они не намерены. И в этом им помогает местная власть. Информационная помощь, предоставление удобных кредитных линий, конкурсы для предпринимателей — все эти инициативы мэрии и областного фонда поддержки предпринимательства воодушевляют тагильчан на сохранение и развитие своего бизнеса.

— Главное, что в городе создаётся конкурентная среда. Результатом станет улучшение качества товаров и услуг, предоставляемых тагильчанам, — считает глава города Сергей Носов.

Гибкость. В Берёзовском городском округе всего функционирует 26 торговых сетей, из них восемь — местные. Как отметила «ОГ» главный специалист по потребительскому рынку администрации Берёзовского Ирина Дунаевская, местные торговые сети с трудом справляются с натиском сетей региональных и федеральных. К тому же специалист отмечает, что ценовая политика больших сетей куда привлекательнее для покупателей — объёмы продаж позволяют делать цены для покупателей более лояльными.

Одна из самых известных местных сетей «ФлагманЪ», например, уже отказалась от своей площадки в самом центре города, уступив место магазину федеральной сети. Сейчас «ФлагманЪ» развивается благодаря маневренности. Пока федеральные сети наступают на пятки в центре, местные магазины открываются в посёлках округа и отдалённых районах Берёзовского, куда большим сетям кажется бессмысленным заходить.

Сеть для города достаточно крупная и вмещает в себя магазины различных форматов — точки самообслуживания, традиционной торговли, алкомаркеты. Помимо розничной торговли сеть имеет и точки общепита, причём достаточно популярные в муниципалитете.

Шаговая доступность и ассортимент. В горадминистрации Ирбита назвали три самые крупные торговые сети местного масштаба. Одна из них — сеть магазинов «Копеечка». Она представлена девятью торговыми точками — семь магазинов расположены в городе, один в посёлке Зайково и один — в соседнем райцентре, в Байкалово.

— Наши магазины можно назвать придомовыми, — рассказывает соучредитель сети Андрей Фадеев. — По площади магазины не очень большие, но мы стараемся создать для покупателей условия не хуже, чем сетевики: расширяем ассортимент, следим за качеством и свежестью продукции и даже за тем, насколько вежливы продавцы — от отношения к покупателям тоже многое зависит.

Преимуществом местных сетей Андрей Фадеев называет простоту сотрудничества с местными производителями: чтобы зайти в сеть со своей продукцией, последним не надо ждать согласования документов в головном офисе сети за сотни километров от точки продажи: все вопросы решаются в пределах одного населённого пункта.

— К тому же мы точнее ориентируемся на точечные запросы покупателей. Например, заметили, что в одном из районов лучше покупают хлеб из одной пекарни, а в другом — отдают предпочтение продукции другой пекарни. В зависимости от этого и корректируем ассортимент магазинов, — говорит Андрей.

Значительная часть продукции местных сетей в регионе производится в Свердловской области. Фото: Галина Соколова

Как поддержать? Сегодня регион взял курс на поддержку местных торговых сетей. Для области это двойная выгода. Во-первых, местные ритейлеры охотнее сотрудничают с местными товаропроизводителями, которым сложно пробиться на полки магазинов федеральных сетей. Во-вторых, налоги остаются в бюджетах муниципалитетов и области, а не «утекают» в другие регионы.

Как рассказала «ОГ» уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Елена Артюх, сегодня по закону доля присутствия той или иной федеральной торговой сети в муниципалитетах не должна превышать 25 процентов. Однако если на территорию заходят четыре сети, то местные ритейлеры остаются не у дел.

— Чтобы укрепить конкурентные возможности малого торгового бизнеса, я направила федеральному омбудсмену несколько предложений. В частности, в малых городах, где живёт меньше 50 тысяч жителей, можно было бы ввести ограничение, согласно которому общая доля присутствия торговых сетей на рынке составляла бы не больше 50 процентов, а вторая половина была бы представлена магазинами шаговой доступности. Эти поправки обсуждаются на всех уровнях, но пока дальше разговоров дело не идёт, — говорит Елена Артюх.

Однако, по словам председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли Ильи Ломакина-Румянцева, в любом случае должна сохраняться здоровая конкуренция.

— Неразумное административное регулирование, местничество приводят к проигрышу потребителя, получающего в конечном итоге рост цен, а зачастую и проблемы с ассортиментом и качеством товаров, — резюмирует Илья Ломакин-Румянцев.

Комментарий Илья ЛОМАКИН-РУМЯНЦЕВ, председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли: — Традиционные форматы (несетевые магазины) были и, надеюсь, будут всегда. Это другой тип взаимоотношений покупателя и продавца, иная культура торговли. Многие из малых торговых организаций, сталкиваясь с непомерно высокой арендной платой (это основная головная боль небольшого торгового бизнеса), не имея возможности добиться у крупных федеральных поставщиков приемлемых цен, уходят с рынка. Виной тому всё то же соотношение цены-качества, изменяющиеся модели потребления в условиях низкой покупательной способности значительной части наших сограждан. Надеюсь, через какое-то время пропорции современного и традиционного форматов торговли достигнут оптимального баланса.