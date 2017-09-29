Дефицит везде и во всём последних советских лет стал следствием утраты в 1917-м чувства хозяина на земле

Сюжет 100 монологов о революции

Что утратила и что обрела Россия в 1917 году? Размышления читателей «ОГ».

Вера Соловьёва, экс-министр торговли, питания и услуг Свердловской области, директор Института торговли, пищевых технологий и сервиса УрГЭУ:

— В 1917-м Россия потеряла существовавшую ранее жилку добротного хозяйствования на земле — это связано с появлением колхозов и совхозов. Тогда люди утратили желание работать на «общей» земле и ответственность за землю. Последующие действия, связанные с коллективизацией, созданием огромных хозяйств, были технически плохо оснащены, да и опыта организации таких структур было недостаточно. Всё вместе это привело к тому, что земля стала беднее. Прилавки опустели, но и люди тоже стали беднее.

Главное — Россия потеряла чувство хозяина на земле.

Дефицит последних советских лет стал следствием 1917 года и последующих 1930-х. Это был закономерный итог утраты чувства хозяина. Ведь всё на земле делается. Те же предприятия пищевой промышленности так и не стали социалистическими, а капиталистическими только сейчас начинают становиться. Да и в других отраслях наблюдается то же самое: одежду шьют из ткани, а её сначала нужно создать из сырья; обувь делают из кожи, которую тоже нужно прежде где-то взять. Раз не стало хозяина на земле, всё и пришло в упадок. Государство с этим не справилось, не научилось управлять этой сферой.

Вот история с НЭПом была неплохая. НЭП мог предотвратить утрату чувства хозяина, если бы его продолжили. Но эту политику свернули практически в самом начале. Ещё одна хорошая попытка создать новое управление хозяйством (через совнархозы) была предпринята в 1965 году, когда председателем правительства СССР был Алексей Косыгин. Если посмотреть 1965 год по объёмам валового продукта, то видно, что страна начала выходить на нормальное производство. Увы, эти реформы тоже не были продолжены.

В настоящий момент формируется грамотная система управления экономикой, но людей дезориентирует постоянное изменение законодательства. Так, мы быстро отменили ГОСТы, но не успели вовремя принять взамен них технические регламенты. В конце 1990-х — начале 2000-х решили, что всё можно покупать за границей, и потеряли в развитии собственной производственной базы для лёгкой и пищевой промышленности, а также для сельского хозяйства. Потом эту сферу стали наращивать, но частые изменения не дают людям, которые работают в этом бизнесе, уверенности в завтрашнем дне. Многие торопятся получить деньги «сейчас и здесь», потому что не знают, что будет завтра.

Нынешние санкции, с одной стороны, позволяют этому сектору развиваться, с другой стороны — они тоже лихорадят производство, потому что неизвестно, отменят их или нет. В результате непонятно, строить, допустим, колбасную фабрику или не строить — в любой момент всё может измениться. Хотя с точки зрения государства такая поспешность, в частности — оперативность изменения законодательства, оправданна: мир очень быстро меняется.