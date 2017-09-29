В Екатеринбурге «заминировали» более 100 зданий

Фото: Владимир Мартьянов

Сюжет Екатеринбург охватила волна звонков о минировании

Количество звонков о минировании зданий в Екатеринбурге продолжает увеличиваться. По состоянию на 15:17 29 сентября их насчитывается уже более 70.

В пятницу, 29 сентября в Екатеринбурге и близлежащих городах поступали телефонные сообщения о минировании зданий, по некоторым подсчетам, более 100.

В результате были эвакуированы административные и офисные здания, торговые центры, детские сады, школы и высшие учебные учреждения. Официальных подтверждений минирования не поступало.

Из-за эвакуации здания по улице Малышева, 101, субботний номер «Областной газеты» читатели получат вместе с вторничным.