«Он предложил пожать друг другу руки». На выставке «Время первых» Эдуард Россель вспомнил историю взаимоотношений с Борисом Ельциным

Эдуард Россель рассматривает снимок, который стал "лицом выставки" - фотографию журналиста "ОГ" Владимира Васильева. Фото: Павел Ворожцов

В екатеринбургском Ельцин Центре открылась выставка «Время первых. Россель и Ельцин», приуроченная к 80-летию первого губернатора Свердловской области. 33 снимка Анатолия Семехина, Владимира Васильева, Дмитрия Донского, Эдуарда Песова и других фотографов, которые рассказывают об истории взаимоотношений двух политиков, выставлены в фойе кино-конференц-зала. На торжественное открытие Эдуард Россель приехал лично.

«Вех было больше»

Выставку член Совета Федерации от Свердловской области осматривал в компании директора Ельцин Центра Дины Сорокиной. Почти у каждого Эдуард Россель останавливался, и, рассматривая его, вспоминал, когда и при каких обстоятельствах это происходило. На одном из снимков он, будучи председателем облисполкома, в июне 1991 года он встречает кандидата в президенты РСФСР Бориса Ельцина в аэропорту Кольцово. На другом – сопровождает Ельцина во время визита на Уралвагонзавод. Более всего внимание Эдуарда Эргартовича приковал снимок, сделанный в 1999 году по дороге на избирательный участок – с супругой Аидой Александровной и внуком Александром.

- За те 20 лет, когда я руководил областью, Анатолий Семехин сделал пять тысяч фотографий, но здесь я увидел новые для себя снимки. Хотя, конечно, важных вех во взаимоотношениях с Борисом Николаевичем (Ельциным) было больше – тут представлены только некоторые, - лаконично подмечает Эдуард Россель.

Выставка заставила первого губернатора Свердловской области понастольгировать. Фото: Павел Ворожцов

Во время торжественной части в адрес первого губернатора области прозвучало много тёплых слов: выступающие говорили о нём как о грамотном политике, который добился, «чтобы Президент России работал на Свердловскую область», предлагали даже создать некий фонд и начать какой-то проект вроде строительства второй ветки метро, который объединил бы всю Свердловскую область. Представители Ельцин Центра в честь грядущего юбилея вручили Эдуарду Росселю подарочный набор автобиографических книг Бориса Ельцина – с намёком, что тот оценит их как никто другой. А потом последовало ответное слово.

«Если для России была опасность – он всё сделал правильно»

- Вы понимаете, что у меня есть, что сказать. И очень много, - начал Эдуард Россель. – Пожалуй, сейчас я единственный человек, оставшийся в области, кто работал с Борисом Николаевичем лично. Впервые мы встретились с ним 18 октября 1974 года за несколько часов до митинга на Нижнетагильском металлургическом комбинате - тогда он был заведующим строительным отделом обкома партии. С тех пор относительно того, что связанно со Свердловской областью, мы трудились вместе.

На снимках - важнейшие моменты истории Свердловской области. На данном фото происходит подписание Договора о разграничении предметов ведения и полномочий между органами госвласти РФ и Свердловской области. Фото: Павел Ворожцов

Несмотря на то, что отношения между политиками не были гладкими (как известно, Эдуард Россель отстаивал разграничение полномочий центра и субъектов, а в 1993 году, став одним из инициаторов создания Уральской республики, был отправлен Ельциным в отставку), на открытии выставки первый губернатор области говорил о первом президенте РФ не только, как о политике, который сделал невозможное, но и как о надёжном союзнике, о человеке, которому доверял и чьим доверием гордился.

- Сейчас очень появилось много людей, которые нападают на Бориса Николаевича – я смотрю на них с большим сожалением, потому что Борис Николаевич – уникальный человек. Из известных мне политиков в Советском союзе не представляю никого, кто способен был сделать то, что сделал Борис Николаевич. Он разрушил империю, которая создавалась 75 лет. Конечно, можно было идти разными вариантами. Но есть еще реальная ситуация, которая заставляет человека принимать решение. И он его принял, - продолжил Эдуард Россель. – Я горжусь, что я жизнь проработал с таким человеком. Так случилось, что незадолго до его ухода из жизни мы вместе ехали из Нижнего Тагила и он попросил у меня извинения за то, что в 1993 году снял меня с работы. Он сказал, что было много шума, что если не остановить Росселя – по всей России пойдёт республиканизация. А потом добавил: «Давайте дадим друг другу руки, как мужики, и простим друг друга». У меня, конечно, вопросов не было. Если действительно была опасность для России – он всё сделал правильно.

Экспозицию первому губернатору Свердловской области показала директор Ельцин Центра Дина Сорокина. Фото: Павел Ворожцов

Эдуард Россель также вспомнил, что дважды отказал президенту Ельцину, хотя понимал, что это могло окончиться тяжёлыми последствиями. Первый случай произошёл в конце 1970-х, когда Борис Ельцин хотел назначить его мэром Нижнего Тагила.

Об истории происхождения большинства снимков Россель рассказал сам. Фото: Павел Ворожцов

- Он приехал в город утром и работал здесь целый день. А потом сказал, что переговорил со всеми членами райисполкома, горисполкома, членами бюро партии, председателем совета директоров и профсоюзов, и все назвали мою фамилию как потенциального мэра. Он сказал, что ему ничего не остаётся делать, как предложить мне эту должность. Но я ему сразу отказал... И тут наступило трёхминутное молчание. Я смотрел на часы, которые висели у меня перед глазами, и понимал, что подписываю себе приговор – политический, административный, как хотите. После этого он сломал карандаш, бросил в стену и сказал: «Идите. Я вам этого никогда в жизни не прощу», но почему-то ничего не предпринял. Когда я задал ему этот вопрос спустя несколько лет, он ответил, что когда назначал мэров городов и районов, руководителей партийных организаций – всё это было как-то подобострастно. А тут появился человек, который сказал: «Я против». Он долго думал и решил меня сохранить.

На второй отказ – возглавить Правительство России – Борис Николаевич отреагировал проще. И когда в стране настала тяжелейшая ситуация, которая дошла до расстрела Белого дома, он вызвал к себе Эдуарда Росселя и поручил увезти в Свердловскую область временное правительство.

- Я их привёз и сделал всё, как он просил. В течение двух недель правительство организовало встречу со всеми губернаторами России и приступило к активной работе. Вот несколько штрихов тех событий, которые произошли в моей жизни. Спасибо вам за выставку, - поблагодарил Эдуард Россель организаторов.

Открытие выставки посетили Генконсул КНР в Екатеринбурге Ген Липин и президент УТПП Андрей Беседин. Фото: Павел Ворожцов