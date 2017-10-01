За что депутат Госдумы получал подзатыльники?

Самый большой и долгожданный подарок ко Дню пожилого человека - это внимание детей и внучат. Автор фото - Павел Ворожцов

Сюжет Полоса «Старшее поколение»

«ОГ» рассказывает о жизни людей преклонного возраста.

Сегодня, в День пожилых людей, известные уральцы по просьбе «ОГ» вспомнили своих любимых бабушек и дедушек. Не знаем, как вам, но нам в редакции после этих историй захотелось срочно позвонить родным бабулям и дедулям и сказать им спасибо за всё. Потому что, как правильно заметил рэпер Наум Блик, «только с возрастом понимаешь, какие это были бесценные минуты».

Лев КОВПАК, депутат Государственной Думы:

— Всё детство я жил вместе с бабушкой и дедушкой в Первоуральске, пока мои родители работали в тогда ещё Свердловске. Однажды бабушка учила меня писать, а я так устал, что попросил продолжить за меня. В ответ тут же получил подзатыльник: «Если ты не научишься писать и читать, то тебя не возьмут в школу!». Я так испугался, что с тех пор никому не предлагал поучиться за меня. И теперь, когда я помогаю делать уроки своим детям, то также пытаюсь донести до них важность образования и тот опыт, который мне достался от бабушки и дедушки.

Было много весёлого. Помню, у нас на крыше деревянного дома был домик под голубятню. И я, начитавшись книжек про Карлсона, решил, что он непременно живёт там (тем более, старший брат подтвердил это). Но я полез проверять: Карлсона не обнаружил, а вот меня нашли и строго наказали…

Сегодня я безмерно благодарен и моим бабушке и дедушке, и всему старшему поколению, которое воспитало нас на своих примерах.

Ксения ТЕЛЕШОВА, телеведущая:

— Когда я была маленькой и громко плакала, то мой дед-фронтовик всегда говорил: «Ну, Ксения у нас будет артисткой». Эти слова отчасти оправдались, и когда я начала работать на телевидении, то решила сохранить девичью фамилию как дань памяти дедушке и бабушке. И каждое представление в эфире для меня не просто формальность, а благодарность семье. За то, что сделали меня личностью.

А о маминых родителей я всегда вспоминаю в День семьи, любви и верности. Я помню, как плавала на лодке с дедушкой на другой берег реки, чтобы специально для бабушки нарвать полевые цветы или собрать первые лесные ягоды. Такие красивые романтические отношения, как у них, встречаются не часто, но они сохранили их на протяжении более 50 лет совместной жизни, и подобную сказку вполне можно повторить.

Елена ЧЕЧУНОВА, депутат Законодательного собрания Свердловской области:

— О своей бабушке Анне Христофоровне я всегда вспоминаю с большой нежностью и теплотой. С нею прошло всё моё детство. Она меня растила, воспитывала, а когда я встала взрослой, помогала воспитывать моих детей. Бабушка многому научила меня по хозяйству: и готовить, и дома прибираться. Она была очень чистоплотная, щепетильная и приучала меня любую домашнюю работу делать аккуратно, на совесть. Жизнь у неё, как и у всего её поколения, была не из лёгких. В войну, например, она целыми днями работала на заводе в Нижнем Тагиле, делала снаряды, но трудности не ожесточили её. Бабушка всегда оставалась доброй и ласковой, и что ещё очень важно, она была очень мудрым человеком. На каждую ситуацию у неё были какие-то присказки, афоризмы. Кажется, дня не проходит, чтобы я не вспоминала её со словами: «Как говорила моя бабушка…»

Александр ПАНТЫКИН, музыкант, композитор:

— Мой дед был кандидатом наук, работал металловедом в уральском филиале Академии наук и был довольно строг со мной. Бабушка же, напротив, была очень мягкая и всегда давала мне пряники и конфеты. Так что период с 1 по 3 класс, когда я жил с ними, можно назвать образованием кнута и пряника в прямом смысле.

Ольга ВУТИРАС, певица Театра оперы и балета:

— Мой дедушка был известным оперным певцом, но, к сожалению, умер до моего рождения. Моим воспитанием занималась бабушка-балерина. Именно она открыла для меня сказочный мир искусства во всей его красоте: водила на балет, в оперу, включала пластинки деда. Она же определила меня в музыкальную школу, а потом и в детский хор. Так началась моя оперная карьера, и я пошла по стопам дедушки. Я рада, что сохраняю преемственность поколений. И благодарна дедушке за ту память, которую он оставил после себя. В любом уголке страны меня узнают, едва услышав его фамилию.

Николай КОЛЯДА, драматург, сценарист, театральный режиссёр:

— Мой дед, участник Гражданской войны, Алексей Павлович Коляда, был изумительным плотником: сколько помню, всё время чего-то мастерил, до сих пор в Пресногорьковке остались сделанные им коромысла, вёдра, сани. Про терпеливость деда рассказывали легенды. Говорили, что он ежа в лесу случайно раздавил босой ногой — и ничего.

Дед Николая Коляды - Алексей Павлович Коляда с дочерьми. Фото из архива Николая Коляды

Жили они в крошечной землянке с десятью детьми, но там всегда был уют и пахло вкусной кашей, которую варила баба Таня. Боже ты мой — как люди выживали? С утра и до ночи работа, и главное всегда для них было: вырастить детей, накормить их, дать им образование.

Фронтовик дед Вася вернулся с сильным ранением, баба Настюха лишилась 8 детей из 11 — невозможно представить, сколько беды и горя было на плечах у наших дедушек и бабушек. И когда меня теперь спрашивают: чему ты научился у них, отвечаю: терпению. И состраданию к другим. И любви к другим.

Бабушка Николая Коляды - Коляда Татьяна Кузьминична.Фото из архива Николая Коляды

А ещё бабушки научили меня беречь копейку заработанную, никогда не выбрасывать еду, а уж тем более хлеб. Сейчас у меня появилось много спектаклей, где рассказывается о стариках. Мысль в них простая: берегите и любите своих стариков. Ведь говорят же: старый, что малый.

Егор МЕХОНЦЕВ, олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы по боксу:

— У меня был замечательный дед, мы с братом и сестрой его очень любили, и он, конечно, любил нас. Когда я был ещё подростком, дед научил меня водить машину, мы осваивали «Жигули» 21 05. К сожалению, дед рано умер, ему было всего 60 лет. Но у меня есть любимая бабушка, мамина мама, ей сейчас 81 год.

Когда я познакомился со свой будущей женой Натальей, бабушка стала первой из родственников, кому я представил свою девушку. Она с восторгом сказала: «Какая красавица! А глаза до чего выразительные, как у Филиппа Киркорова!» Когда мы с Натальей поженились, бабушка не раз говорила мне, что мечтает поскорее стать прабабушкой. Её мечту мы исполнили, сейчас у неё есть правнучка и правнук.

Михаил ЛУЗИН, певец, музыкант:

— Моя бабушка Надежда Павловна большую часть своей жизни прожила в деревне недалеко от станции Дружинино, и каждый раз, когда мы приезжали ее навестить, было понятно: объедимся.

На столе обязательно оказывалась чугунная сковорода селянки из яиц и картошки с огорода, наваристый борщ из говядины, к борщу — соль грубого помола, лук и укроп, самодельная сметана, в которую можно было ставить ложку, парное молоко от нашей коровы Марты, душистый белый хлеб из сельпо, ещё горячий… «Ешьте, ешьте», — говорила бабушка, и следила, чтобы никто не встал из-за стола, не доев.

Я в раннем детстве очень удивлялся, почему бабушка так рьяно нас закармливает, а когда до меня наконец дошла её история, стал просить добавки. Бабушка пережила блокаду. Единственная из всей семьи. В 14 лет она осталась сиротой…

Анатолий КИРИЛЛОВ, руководитель Центра истории Свердловской области:

— Дед был у меня лихой казак, сотник. Но был не богат. И поэтому жену… выкрал из довольно состоятельной семьи. Но я, увы, не застал бабушку с дедушкой. Они держали небольшой постоялый двор в Воронеже, и всего на два дня беляки генерала Шкуро захватили город. Белые пришли пообедать. Когда их накормили, дед намекнул, что не худо бы рассчитаться. Те рассвирепели и засекли деда насмерть нагайками на глазах у бабушки… Она не смогла этого пережить и умерла. Пятеро детей — четыре пацана и девочка отправились в детдом. Потом все пятеро воевали, даже тётя, и все остались живы! Судьба хранила, что ли?

Анна КИРЬЯНОВА, писательница, психолог, телеведущая:

— Полковник, участвовавший во многих войнах, и учительница русского языка и литературы — мои бабушка и дедушка прошли через многое, и за всю жизнь я не слышала ни одного грубого слова в доме. Помню, когда я была маленькой, один пьяный начал сквернословить при нас, и дедушка потребовал немедленно прекратить. Человек же закричал, мол, он фронтовик и воевал, на что дед ответил: «Тогда тем более стыдно, товарищ».

Бабушка и дедушка Анны Кирьяновой: Розалия Каэтановна Кацуба-Гулевич и Иван Николаевич Шишов. Фото из архива Анны Кирьяновой

Другой мой дедушка был из деревни. Он получил семь ранений в Сталинградской битве, пешком дошёл до Берлина, а после окончил журфак УрГУ и стал главным редактором научного журнала.

Мои дедушки и бабушки на собственном примере показали, что дольше и счастливее живут не те, кто во всём щадит себя, а те, кто сознательно проживают жизнь, не совершая дурных поступков и не жалуясь по пустякам.

Наум БЛИК, рэп-исполнитель, поэт:

— Всё, что было у моей бабушки, она старалась отдать нам с сестрой: начиная от печенек и заканчивая её душевной теплотой. Помню, когда мы приезжали к ней в деревню в Пермскую область, она так искренне радовалась, так крепко сжимала нас в объятиях, что у меня даже кости хрустели (смеётся). Она была большая, сильная. И всегда знала, чем меня накормить — любимыми макаронами. Хотя она всегда их называла «ракушки», с ударением на первый слог. Даже если это были рожки или вермишель.

Только с годами понимаешь, какие это были бесценные минуты.