«Мне рано думать о старости»: 89-летний рекордсмен-физкультурник из Каменска получил золотой знак ГТО

Владимир Лямин уверен: чтобы быть в форме, надо много двигаться и быть оптимистом. Фото: Департамент информационной политики

Сюжет Полоса «Старшее поколение»

«ОГ» рассказывает о жизни людей преклонного возраста.

Житель Каменска-Уральского Владимир Лямин получил золотой знак «Готов к труду и обороне» за блестящее прохождение зимних и летних испытаний. Он стал рекордсменом по возрасту среди более чем 25 тысяч свердловчан, которые в этом году сдавали нормы ГТО.

В декабре Владимиру Максимовичу исполнится 90 лет. Он с детства и по сей день дружит с физкультурой, однако всерьёз никаким видом спорта никогда не занимался.

— В семье нас было пятеро братьев. Дом стоял на горе, под горой - река Исеть, около дома всегда собирались наши друзья. Мы дружно играли в лапту, салки, чижика и другие подвижные игры, сами устраивали различные состязания. Зимой катались на лыжах с горы, летом плавали в речке. Нам не нужно было никаких спортивных секций, никаких тренеров, — рассказывает он.

Когда началась война, троих старших братьев забрали на фронт, а Владимир пошёл работать на завод.

— Никто из братьев с войны не вернулся: один погиб под Сталинградом, другой под Курском, третий под Воронежем. Осенью 1944-го года мне ещё 17-и лет не было, но я пошёл в военкомат и попросился на фронт добровольцем, так и сказал: хочу отомстить фашистам за братьев. Меня призвали в армию и отправили на Дальний Восток, — вспоминает Владимир Максимович.

Служил он шесть лет. Хорошая спортивная подготовка очень пригодилась в армии, где он также проявил себя как очень меткий стрелок.

— В армии я курил, а когда отслужил, женился и у меня родилась старшая дочка, твёрдо решил: никогда не буду травить своих детей сигаретым дымом. С тех пор ни разу не брал в руки сигарету, — признался Лямин.

Воспитывая дочерей, он всегда находил время, чтобы сходить с ними на каток, покататься на лыжах, поиграть в спортивные игры. Сейчас у него пятеро внуков и шестеро правнуков, но Владимир Максимович считает, что ему ещё рано думать о себе как о старике.

Нормы ГТО первый раз он сдал в начале 50-х годов, вскоре после того, как вернулся из армии. Потом в 1973 и в 1983 годах вновь получал золотые значки, а сейчас стал обладателем значка 11-й ступени.

— В нашем городе немало пожилых людей, которые регулярно занимаются физкультурой и спортом, участвуют в массовых спортивных мероприятиях, сдают нормы ГТО, но Владимир Лямин традиционно — старейший участник. И уже не раз становися обладателем соответствующих дипломов, — отметил директор Центра тестирования ГТО Каменска-Уральского Сергей Казаков.