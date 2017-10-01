В Сети распространяют ложные сведения о прибавках к пенсии за долгий брак

Сотрудники ПФР рекомендуют пользоваться проверенными источниками в сети Интернет и следить за официальной информацией на сайте пенсионного фонда. Фото: Алексей Кунилов

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Пенсионный фонд вынужден опять опровергать ложь. На этот раз — о якобы положенных прибавках к пенсиям за долгий брак. Недавно мы сообщали о том, что в сети распространяют ложные сведения о больших прибавках к пенсии За «советских детей».

«В сети Интернет распространяются заведомо ложные сведения о возможности получения надбавки к пенсии супругам за долгое время нахождения в браке и за детей, имеющих высшее образование, — сообщает ПФР на своём сайте. — Более того, одному из супругов, получающему более высокую пенсию, в рекламном ролике предлагается подать заявление в ПФР о предоставлении единовременной выплаты за супруга, получающего меньший размер пенсии, в качестве иждивенца».

Понятно, что подобные «новости» распространяются очень быстро, и в клиентских службах и районных управлений, и в самом фонде устали отвечать на многочисленные обращения.

Очистить Интернет от ложной информации довольно сложно, по крайней мере, на данном этапе развития IT-технологий. Операция по блокировке ложного ресурса возможна, но на его месте в Сети тут же появляются другие, аналогичные. Выход один: при принятии решения руководствоваться исключительно официальными источниками — сайтом ПФР, его online-приёмной, бесплатной «горячей линией», которые, кстати, есть и в каждом районном управлении.

В принципе, инициаторов подобных вбросов можно привлечь к уголовной ответственности за клевету по статье 128.1 УК РФ, если распространена заведомо ложная, порочащая другое лицо информация и им было известно, что такого на самом деле не было. Но правоохранительные органы в большинстве случаев помочь не могут: найти первоначального распространителя информации — задача сложная, иногда недостижимая. Нужен первоисточник, который действовал умышленно, а не «передатчик», распространявший информацию. Скорее всего, жулики об этом знают и действуют совершенно безнаказанно, как говорится в полицейских протоколах, «из хулиганских побуждений».