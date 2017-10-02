Свердловские пенсионеры вынуждены ездить в электричках стоя

Пассажиры в электричке Екатеринбург — Дружинино в будний день. Фото: Станислав Мищенко

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С 25 сентября поезда Свердловской пригородной компании (СПК) перешли на зимний график движения. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в связи с этим была скорректирована составность некоторых поездов и отменены «дачные электрички», введённые на летний период. Результатом этого планового решения СПК стала переполненность пригородных поездов: часть электричек из Екатеринбурга, востребованных у населения, отменили, а вместо привычных для дачного сезона 6 вагонов стали курсировать 4.

В частности, в электричках, следующих по популярной у садоводов Дружининской ветке, пассажирам приходится ехать стоя не только в выходные, но и в будни. И всё бы ничего, но большинство из них — пенсионеры, такая езда плохо сказывается на их здоровье. Многие из них проявляют смекалку и едут в тамбурах, сидя на складных табуретах или сумках.

Фото: Станислав Мищенко

Несмотря на то что дачный сезон на Среднем Урале продолжается вплоть до конца октября, практика ввода зимнего графика движения именно с конца сентября существует на Свердловской железной дороге ещё с 2012 года. Тогда в СПК основной причиной отмены электричек называли традиционное снижение пассажиропотока в осенне-зимний период. «В связи с этим с октября на всех направлениях СвЖД пригородные компании выводят из расписания ряд невостребованных у пассажиров малонаселённых поездов, что расширит возможности железнодорожной инфраструктуры для пропуска поездов, пользующихся спросом у населения», — отмечалось в пресс-релизе компании.

— В летние выходные и в шести вагонах людям приходилось стоять, а тут тем более, — говорит Юрий Павлович, который последние десять лет с начала апреля и до середины октября ездит в Решёты, где у него раскинулась уютная дача. — До середины осени, кроме дачников, в поездах полно школьников и студентов, которые ездят в турпоходы. Мне неясно, зачем уменьшили число вагонов? Надо сдвинуть зимний график на месяц вперёд. И оставить 6 вагонов в выходные дни в течение всего года, когда люди едут в сады и обратно. Жить ведь надо не только представлениями о прибыли, но и заботой о пожилых людях, которые едут на дачу не для отдыха, а для работы в огороде.

В СПК нам так прокомментировали ситуацию: «АО «Свердловская пригородная компания» является перевозчиком, который осуществляет свою деятельность на основании заказа на пригородные перевозки со стороны субъекта РФ. Именно правительства регионов определяют маршрутную сеть и составность, а также могут принимать решения об их изменении. Дата перехода на зимний график работы определена исходя из многолетних наблюдений и технологических возможностей. Определить точные даты окончания дачного сезона затруднительно в связи с изменчивостью уральской погоды. «СПК» регулярно проводит мониторинг обращений, принимаются все возможные меры для удовлетворения потребности населения в перевозках, в том числе выдвигаются предложения правительству по оптимизации маршрутной сети».

Пассажиры, вынужденные ехать стоя, предлагают снизить оплату «стоячих» мест. Но в СПК отмечают, что места в электричках не предоставляются (за исключением пригородных поездов с указанием мест), следовательно, наличие свободных мест пассажирам не гарантировано.

Некоторые пассажиры едут на сумках или складных стульях. Фото: Станислав Мищенко

«Мы надеемся, что пассажиры, следуя общим нормам морали, будут уступать места инвалидам, пожилым людям, беременным женщинам и детям», — говорят в компании.

А как у них? В соседних со Свердловской железной дорогой регионах количество пригородных поездов в зимний период также снижают. Но делают это поэтапно и не раньше октября. Так, Волго-Вятская пригородная пассажирская компания переходит на зимний график движения со 2 октября по 4 ноября, как и пассажирская компания «Экспресс-Пригород», которая обслуживает Западно-Сибирскую железную дорогу. А Центральная ППК, в зону ответственности которой входят Москва с соседними регионами, и вовсе прекращает движение летних электричек в последних числах октября.