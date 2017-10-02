Надо менять систему борьбы с телефонными террористами

Силовики устанавливали во всех зданиях, где проходила эвакуация, своеобразный клапан, который работал только на выход. Фото: Владимир Мартьянов

После «безумной пятницы» у нас накопилось много вопросов к силовым структурам. Получить конкретную информацию от силовиков вчера, в первый рабочий день после «минного уик-энда», было практически невозможно.

В понедельник во второй половине дня первый заместитель губернатора Алексей Орловпровёл оперативное совещание, в ходе которого выразил благодарность всем службам за слаженные действия в минувшую пятницу во время отработки массовых телефонных угроз терактов.

По итогам совещания приняли решение «о разработке дополнительных методических рекомендаций для действий в подобных случаях государственных, муниципальных служащих и граждан». В них будет определён порядок поведения граждан после эвакуации и инструкции по продолжению рабочего дня, учебного процесса или переезду в другое место…

Стало быть, силовики сработали, как надо, а вот методических рекомендаций не хватает.

Но горожан масштабные эвакуации после массированной атаки лжеминёров в Екатеринбурге, Верхней Пышме и Берёзовском наводят на тяжёлые мысли. Выходит, телефонными звонками можно поставить на уши огромный мегаполис и свести на нет действия всех антитеррористических структур, а кипы инструкций оказываются бесполезными.

Может, пора нам поменять систему защиты от таких угроз? Ведь многие здания, где шла эвакуация, довольно неплохо охраняются, например резиденция губернатора или правительство области, и пронести взрывное устройство туда просто невозможно. А если возможно, то зачем тогда такая охрана?..

Как разминировали «ОГ». Как и многим другим потерпевшим в Екатеринбурге, нам пришлось эвакуироваться из правительственного здания на улице Малышева, 101, где находится редакция.

О том, как всё это происходило, рассказывает управляющая зданием Наталья Сарапулова:

— Звонок поступил примерно в 13:30 в Дом молодёжи на четвёртом этаже. Трубку стационарного телефона сняла заведующая информационным отделом Ольга Бахвалова и услышала, как она сказала, странный металлический голос: «В здание заложена бомба. Взрыв произойдёт через 40 минут». Девушка тут же сообщила мне об этом звонке, а я уже вызвала полицию, объявила по громкой связи о немедленной эвакуации. В здании у нас около тысячи сотрудников, и гостей обычно бывает до 500 человек. Народ действовал дисциплинированно, и все вышли за 30 минут. Правда, долго ещё у крыльца толпились в надежде, что здание проверят быстро. Но полицейская бригада из сапёров и кинологов прибыла только в 19:30. А что вы хотите, сказали, вы у нас уже пятидесятые, а бригады всего две! Здание проверяли часа полтора вместе с нашей охраной. В кабинеты не заходили, но места общего пользования все обошли, окружающую территорию тоже осмотрели и поехали на следующий объект — в Уральский политехникум…

Сразу возникает вопрос, да и не один: что это за проверка, если в кабинеты не заходили? Нам, конечно, это облегчило жизнь, сайт «ОГ» продолжал работать и поступающие новости выставлялись дистанционно. Но по большому счёту проверка получилась какая-то половинчатая.

Но самое главное — судя по застывшему в восьмибалльном транспортном коллапсе Екатеринбургу, город оказался не готов к такой массированной атаке лжеминёров. Неужели на проверку было брошено всего две сапёрно-кинологических бригады? Чтобы вы знали, в нашем полицейском главке нет своих сапёров, они есть у Росгвардии, и ещё у полицейских заключён договор на обслуживание с ООО «Урал-вымпел». Здесь таиться не стали — в пятницу было выделено четыре бригады. Росгвардия отправила пять инженерно-технических групп. Итого, выходит, было задействовано 9 бригад, но никто нам эту цифру не подтвердил и не опроверг.

Как вообще сработали наши силовики, безусловно, в очень сложной, небывалых масштабов, ситуации? Вчера мы весь день пытались получить хоть какие-нибудь комментарии у них по поводу атаки, но увы…

Не хватало пожарных машин? Некоторые сайты сообщали, что не хватало пожарных машин, но пресс-служба МЧС уверяет: вся работа была построена с учётом ситуации и наличия резервов, на боеготовности пожарных частей выезды на особо значимые «заминированные» объекты не отразились.

Когда же поймают злодеев? Начальник пресс-службы ГУ МВД полковник полиции Валерий Горелых вновь заверил, как и после первой атаки, что найдут и накажут, независимо от места нахождения, на это задействован большой потенциал сил полиции, регионального ФСБ, Росгвардии, МЧС и вспомогательных служб, в том числе специализированный отдел «К».

Как оценить действия силовиков? Пресс-служба Управления ФСБ по Свердловской области сообщила после длительных переговоров, что в подобных ситуациях и правоохранители, и администрации зданий, учреждений действуют по утверждённым регламентам и инструкциям, самое важное для людей — неукоснительно и без паники выполнять все рекомендации. Задействованы были все имеющиеся силы и средства. Ситуация с атакой лжеминёров, конечно, анализируется, правоохранители ведут розыск злоумышленников.

Так и осталось непонятным, что же это всё-таки было — хулиганы или спланированная акция? Судя по масштабам, всё-таки акция враждебных России сил. Потому что нескольких жалких их последователей на общей волне лжеминирования тут же повязала полиция. И как с этим бороться, похоже, никто толком не знает.

Комментарий Дмитрий ПОЛЯНИН, главный редактор «ОГ»: — После ознакомления со списком «разминированных» объектов можно сделать только один вывод: система реагирования на звонки лжеминёров слишком затратна и малоэффективна. Расходы на проверочные мероприятия и убытки от простоя огромного количества предприятий и учреждений сопоставимы с ущербом от крупного теракта. И специалистам, и дилетантам уже совершенно ясно, что нужно менять методику борьбы с телефонными диверсантами. И делать это нужно быстро, так как люди в погонах в любом случае будут действовать строго по инструкциям. На носу ЧМ-2018, а это не столько футбол, сколько политика.