Ирина Донник стала вице-президентом РАН и уходит с поста ректора

Благодаря научным разработкам Ирины Донник в Свердловской области ликвидированы опасные болезни животных (туберкулёз, бруцеллёз и лейкоз). Ликвидация лейкоза коров на Среднем Урале позволила предотвратить ущерб в 2,5 млрд рублей. Фото: Алексей Кунилов

Ректор Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ) Ирина ДОННИК на этой неделе была избрана вице-президентом Российской академии наук. Вчера она сообщила коллективу преподавателей о своём решении покинуть пост ректора и сосредоточиться на новой работе. Корреспондент «ОГ» был первым, кто взял у неё интервью в её новом статусе.

— Ирина Михайловна, почему вы покидаете пост ректора?

— Я ухожу, потому что вице-президент РАН может работать только на освобождённой основе.

— На каких вопросах вам предстоит сосредоточиться на новом посту?

— Конечно, это развитие науки, как фундаментальной, так и внедренческой. Владимир Путин при встрече с новым президентом РАН сказал, что нужно поднять науку на более высокий уровень, вернуть те высокие позиции, которые всегда были присущи российской научной школе. И пока я не знаю своих обязанностей, распределение должно произойти позднее, на первом заседании президиума РАН, но полагаю, что буду курировать аграрное направление.

— В президиуме РАН уже несколько выходцев из Свердловской области. Это признание заслуг уральских учёных?

— Конечно. Но вот чтобы учёный из Уральского региона представлял аграрное направление — такого ещё не было. Это своеобразное признание наших заслуг, в том числе и в сфере аграрной науки, где мы имеем много наработок. И то, что Свердловская область входит в первую десятку по основным показателям сельскохозяйственного производства и вообще сельское хозяйство области сегодня динамично развивается, как это не раз подчёркивал губернатор, — в этом тоже заслуга науки. Получать средний годовой надой молока от каждой коровы в 11–12 тысяч килограммов, на который вышли в ирбитском СПК «Килачевский» у Анатолия Никифорова, без науки, наверное, невозможно.

— Вы единственная женщина среди избранных вице-президентов РАН, всего их 11. Как считаете, будет меняться отношение к женщинам-учёным и оценка их вклада в науку при реформировании РАН?

— Я всю жизнь пробиваюсь через мужской шовинизм, который всё же присутствует у нас. Наверное, то, что меня избрали — это реальное признание того, что в научной сфере нет каких-то гендерных предпочтений. В науке ты либо работаешь, либо нет.

— Когда коллективу и студентам будет представлен новый ректор?

— Всё зависит от позиции учредителя, Министерства сельского хозяйства. Сейчас будет назначен исполняющий обязанности ректора, это — первый проректор Ольга Лоретц, она много лет работает в вузе, достойный учёный и организатор. А дальше решать учредителю. Возможно, будут назначены выборы ректора.

— С каким чувством вы покидаете УрГАУ?

— Конечно, с грустью. Но в то же время и с чувством гордости. Когда я стала ректором, наш вуз был на 43-м месте месте среди 55 аграрных высших учебных заведений страны, а теперь он устойчиво и не один год входит в первую пятёрку лучших. Жалко расставаться с коллективом, очень много планов осталось невыполненных. Не хочу полностью порывать с УрГАУ, и если будет возможность, останусь профессором и буду читать лекции студентам.