Юлия Волохова — инженер-технолог, но в дежурном расчёте она медик, после специальных курсов может оказать первую помощь. Фото: Павел Ворожцов

Три литра воды на одного человека в сутки — это норма запаса воды в бомбоубежище. Правда, слово «бомбоубежище» пора забыть — его нет ни в каких документах, а есть просто убежища или защитные сооружения в системе гражданской обороны, которая входит в структуру МЧС.

Накануне юбилея мы побывали в одном из таких убежищ на территории ПАО «Уралмашзавод». Находится оно под одним из цехов, довольно неглубоко, метра три-четыре под землёй, и от прямого попадания бомбы, действительно, вряд ли спасёт, а вот от урагана, катастрофы техногенного характера, радиоактивного заражения — запросто. Убежище рассчитано на 180 человек и предназначено для рабочих сварочного цеха. Для этого здесь всё предусмотрено: запас воды, нары, туалеты, система очистки воздуха, поступающего снаружи, система вентиляции. Тяжёлые металлические двери закрываются герметично на особые запоры. Пребывание в убежище рассчитано на трое суток, потом — выход на поверхность и, при необходимости, эвакуация.

Толстые стальные двери закрывают герметично не только вход-выход, но и отсеки друг от друга. Фото: Павел Ворожцов

Справка "ОГ" Исторической датой создания гражданской обороны в России является 4 октября 1932 года, когда Совнарком СССР утвердил Положение о противовоздушной обороне для защиты населения и экономики страны от нападения с воздуха. Сейчас, после нескольких этапов преобразований, гражданская оборона входит в структуру МЧС.

На столике дежурного стоит обычный стационарный телефон, рядом — радиорепродуктор, из которого бодро вещает «Маяк». Позвонил к себе в редакцию — занято, работают ребята. Вот и вся связь с внешним миром, сотовые телефоны здесь не у дел. Для связи с заводской диспетчерской службой можно и рацию поставить.

Как выглядит алгоритм действий в случае какой-либо чрезвычайной ситуации? Если она прогнозируема, то в течение восьми часов закачивается вода в большие пластмассовые ёмкости, расставляются двухэтажные нары, делается влажная уборка — и убежище готово к приёму гостей.

Но можно поселиться здесь и в экстренном случае. В надлежащем порядке убежище в режиме мирного времени поддерживает дежурный расчёт из сантехника, электрика и медика. Раз в месяц они проверяют работоспособность всех систем, при необходимости чинят. На случай военного времени расчёт увеличивается до 20 человек.

Особо следует сказать о системе очистки воздуха. Здесь две установки. Забор его идёт снаружи через специальные шахты, всё прогоняется через специальные фильтры с электроприводом, если выключится свет — есть и ручной привод. Стоят даже противовзрывные клапаны, чтобы от взрывной волны не пострадало другое оборудование. Поскольку это убежище небольшое, здесь нет дизель-генераторов, всё запитано от заводской сети. На Уралмашзаводе всего девять убежищ, и как сказал начальник отдела гражданской обороны и пожарной безопасности предприятия Николай Болонин, места хватит для всей рабочей смены. Найти убежища легко — повсюду указатели со стрелками.

Запасной противовзрывной воздушный клапан. При сильной взрывной волне створки закрываются, а потом открываются. Фото Павел Ворожцов

Возникает вопрос: а куда бежать в случае чего простым гражданам? Я, к примеру, понятия не имею, где мне прятаться.

— В убежища жилого сектора, — отвечает подполковник внутренней службы Главного управления МЧС по Свердловской области Вячеслав Паршин. — За содержание их в порядке отвечают управляющие компании и ЖЭУ, у них заготовлены трафареты, краска, и в случае необходимости в течение суток все маршруты будут обозначены. Мы регулярно, раз в три года проверяем их боеготовность и если что не так, выписываем представления. Не исправляют — наказываем рублём, то есть штрафами…

По идее, все защитные сооружения — государственная собственность, но содержать их в порядке обязаны предприятия, где они находятся, и управляющие компании. Уралмашзавод, к примеру, отремонтировал все свои убежища в 2013 году, наверное, поэтому мы сюда и попали. Здесь тоже есть свои тонкости. Например, нельзя ставить люминесцентные электрические лампы — взрываются, класть керамическую плитку — от сотрясений может отлететь, расколоться и кого-нибудь поранить.

А случалось ли у нас в регионе такое, что приходилось убежища использовать по прямому назначению? Оказывается, нет. Только один раз, после взрыва на Сортировке 4 октября 1988 года (надо же, какое совпадение — сегодня исполняется 29 лет этому событию, да ещё и в День гражданской обороны), открывали самое ближнее убежище, чтобы разместить там штаб по ликвидации катастрофы.

Кстати В Свердловской области около 3 000 убежищ В Екатеринбурге их немногим больше 900 Кроме обычных убежищ, в каждом районе города есть пункты управления во время ЧС