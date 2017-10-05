Общество 5 октября 2017, 03:00

Целую дролю… Тут милёнок входит

Сюжет

"Красная бурда" в "ОГ"? Это смешно
Эта рубрика позволяет нашим изданиям партнёрствовать уже не один год. На радость читателям.



Информации в мире стало слишком много, и поэтому она становится всё короче. Не избежал общей тенденции и так, казалось бы, недлинный жанр — частушки. Скипидарские поэты сократили его в четыре раза — до одной строки!

Топор стал флагманом Кукуевского флота!

Товарищи, а дизель-то украли!

 Машина без колёс — краса утёса!

 Вороны песня для Мирона как виагра.

Наш гармонист лишь на гармошке может.

 Село с селом дерутся — семь старушек.

Я милке изменил бы с крокодилом!

Взгляну ему в глаза. Быть может, лопнут?

Из окон тёщи видно модные показы!

Про коконьки узнали мы из Гугла…

Я месяц молотил свою матаню!

Грибы из леса принесла в подоле.

Мы познакомились, когда меняли позу.

Шумит-гудит родной завод, а мне семнадцать…

Под звук гармони чешутся меха.

Целую дролю, тут милёнок входит…

Я не взъерошена, не замужем, грудь ровно…

 Меня в ЖЖ задроллили три дроли.

Два дроли подружились из-за бабы…

Все в армии мои четыре дроли.

На балалайке с дролей мы лежали…

Я трактор утопил и все печали.

Кто мне милее — дроля иль милёнок?

Там, за сараем, целый мир, поверьте!

  • Опубликовано в №185 от 5.10.2017 
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Вклад "Двери открыты"

Вклад

Строительный форум

Строительный форум

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (5 октября)

Скульптура весила почти девять тонн — это был самый большой из четырёх памятников царю в Екатеринбурге. Фото: Сергей Прокудин-Горский
В Екатеринбурге по просьбе швейцара поставили памятник царю

Конкурс Золотой Гонг

Конкурс Золотой Гонг