Сюжет
"Красная бурда" в "ОГ"? Это смешно
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Информации в мире стало слишком много, и поэтому она становится всё короче. Не избежал общей тенденции и так, казалось бы, недлинный жанр — частушки. Скипидарские поэты сократили его в четыре раза — до одной строки!
Топор стал флагманом Кукуевского флота!
Товарищи, а дизель-то украли!
Машина без колёс — краса утёса!
Вороны песня для Мирона как виагра.
Наш гармонист лишь на гармошке может.
Село с селом дерутся — семь старушек.
Я милке изменил бы с крокодилом!
Взгляну ему в глаза. Быть может, лопнут?
Из окон тёщи видно модные показы!
Про коконьки узнали мы из Гугла…
Я месяц молотил свою матаню!
Грибы из леса принесла в подоле.
Мы познакомились, когда меняли позу.
Шумит-гудит родной завод, а мне семнадцать…
Под звук гармони чешутся меха.
Целую дролю, тут милёнок входит…
Я не взъерошена, не замужем, грудь ровно…
Меня в ЖЖ задроллили три дроли.
Два дроли подружились из-за бабы…
Все в армии мои четыре дроли.
На балалайке с дролей мы лежали…
Я трактор утопил и все печали.
Кто мне милее — дроля иль милёнок?
Там, за сараем, целый мир, поверьте!
- Опубликовано в №185 от 5.10.2017