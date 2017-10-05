Сюжет "Красная бурда" в "ОГ"? Это смешно

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Информации в мире стало слишком много, и поэтому она становится всё короче. Не избежал общей тенденции и так, казалось бы, недлинный жанр — частушки. Скипидарские поэты сократили его в четыре раза — до одной строки!

Топор стал флагманом Кукуевского флота!

Товарищи, а дизель-то украли!

Машина без колёс — краса утёса!

Вороны песня для Мирона как виагра.

Наш гармонист лишь на гармошке может.

Село с селом дерутся — семь старушек.

Я милке изменил бы с крокодилом!

Взгляну ему в глаза. Быть может, лопнут?

Из окон тёщи видно модные показы!

Про коконьки узнали мы из Гугла…

Я месяц молотил свою матаню!

Грибы из леса принесла в подоле.

Мы познакомились, когда меняли позу.

Шумит-гудит родной завод, а мне семнадцать…

Под звук гармони чешутся меха.

Целую дролю, тут милёнок входит…

Я не взъерошена, не замужем, грудь ровно…

Меня в ЖЖ задроллили три дроли.

Два дроли подружились из-за бабы…

Все в армии мои четыре дроли.

На балалайке с дролей мы лежали…

Я трактор утопил и все печали.

Кто мне милее — дроля иль милёнок?

Там, за сараем, целый мир, поверьте!