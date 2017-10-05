Артишок можно вырастить и на Урале

Вот такая теплица вполне подойдёт для артишока. Алексей Кунилов

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Это, несомненно, интересный и экзотический овощ, известный с древности. Хоть родом он из Средиземноморья, его вполне можно выращивать и на Урале.

Дело в том, что в пищу идёт то, что нельзя доводить до созревания — нераскрывшееся цветоложе цветка. В полной зрелости цветок этот ничем особым не примечателен, хотя окраска его лепестков весьма симпатична — она насыщенно-фиолетовая или даже тёмно-синяя. Как у чертополоха, на который, кстати, и похоже это растение.

Для выращивания артишока на Урале необходимо использовать рассадный способ. Семена артишока в конце апреля, за 30–35 суток до посадки рассады в открытый грунт, нужно предварительно замочить в воде на 10–12 часов, а затем проращивать 5–6 суток при температуре 22–25 градусов до начала наклёвывания. Затем их для яровизации помещают на 25–30 суток на нижнюю полку холодильника. С появлением небольших ростков семена высевают в ящик, наполненный смесью равных частей перегноя, дерновой земли и речного песка. При температуре выше 20 градусов через 10–12 дней появится первый настоящий листочек. После этого температуру снижают до +12 – +15 градусов, чтобы растения не слишком вытянулись, а затем пикируют в горшочки или в парник.

За две недели до высадки в открытый грунт рассаду артишоков постепенно закаляют, вынося на балкон или на лоджию сначала на два часа, затем подольше, постепенно увеличивая время закалки. В начале июня рассаду высаживают в открытый грунт. Грядку под него предварительно перекапывают на глубину 15–18 сантиметров, вносят по 2–3 килограмма перегноя на каждый квадратный метр.

Перед посадкой в лунки вносят по полулитровой банке перегноя и перемешивают с почвой. Расстояние между растениями в ряду 35–40 см, а ширина междурядий 65–70 см. Высаженные растения сразу поливают. Поливы проводят регулярно, пока растения не укоренятся. С появлением соцветий растения поливают реже.

Растёт артишок довольно резво, и тут уж хозяину решать — лакомиться молодыми сочными головками или мясистыми плодами, главное, успеть до начала цветения.

Артишок хорош в любом салате, с оливковым маслом, мёдом. И очень полезен: травники средневековья приписывали ему свойства афродизиака.

Жаль только, что для него опасны заморозки — при минусе в открытом грунте растение погибает. Можно его выращивать в теплице, но только в просторной и светлой, поскольку растение достигает 1,5–2 метров высоты. А в остальном вырастить его не сложнее обычного огурца.