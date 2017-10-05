Чёрные грозди… томата

Любовь ко всему необычному и заставляет В. Руденцову выращивать редкие культуры. Фото: из семейного архива в.руденцовой

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Заканчивается дачный сезон, убран урожай, и у садоводов появилось время для того, чтобы строить планы на будущее. Признаемся себе: многие годами возделывают на огороде и в теплицах не более десятка самых популярных культур и этим ограничивают свой ассортимент. А может, стоит задуматься о большем, ведь интересных и полезных овощей так много? Сегодня мы расскажем о редких или незаслуженно забытых культурах.

Икра заморская, баклажанная

— Каждый садовод желает выделиться среди коллег по даче, и я тоже стараюсь не отставать. Благодаря любви ко всему необычному и уникальному на моём участке можно увидеть овощной физалис, чёрные томаты и баклажаны, — рассказывает садовод Валентина Руденцова.

Год от года она ведёт своеобразный агротехнический календарь, записывая в него помимо погодных условий способы выращивания рассады, подкормки и ухода за будущим урожаем. На её садовом участке под Первоуральском растут овощи, ягоды и плодовые деревья. Картофель она не садит, некуда: на четырёх сотках кое-как умещаются грядки, есть две теплицы, цветочные клумбы и парники, какая уж тут картошка. Но для редких «заморских» культур место найдётся всегда. Одна из них — баклажан, типично южная культура. Из-за этого многие садоводы на Среднем Урале просто не берутся за её выращивание.

— Баклажаны вырастить даже сложнее, чем сладкий перец, — говорит Валентина Алексеевна. — Культура эта теплолюбивая, растёт только в теплицах. Семена я высаживаю в конце января. Рассада баклажанов не любит пикировки, поэтому желательно садить каждое семя в отдельный торфяной стаканчик, добавляя в него понемногу землю. Для ускоренного роста рассады использую специальные светодиодные лампы, спектр которых приближен к солнечным лучам. В теплицу высаживаю баклажаны только после 5 июня. Уход за ними нужен тщательный. В период бутонизации необходимо всю листву до первой развилки удалять, чтобы низ был свободен от лишних побегов. Поливаю раз в два дня каждый куст и только тёплой водой, периодически подкармливаю азотосодержащими удобрениями. Парник на ночь обязательно закрываю, даже если день был жарким, — кратковременное охлаждение ночью отрицательно влияет на рост растений. Когда завяжется на кустике 5–6 плодов, все остальные завязи и цветки удаляю для развития оставшихся, в наших условиях больше всё равно не вырастет. Из баклажанов я делаю икру и салаты на зиму, хороши они и для запекания.

Физалис — каждому садоводу

Ещё одна редкая для Урала культура — физалис. Популярностью среди дачников он пока не пользуется, а вот Валентина Руденцова выращивает его уже три года.

— Овощ очень урожайный, плоды по вкусу — сладкие и сочные, напоминают что-то среднее между помидором и баклажаном, — рассказывает она. — Выращивается он как помидоры, через рассаду, семена высаживаю в конце февраля. Сорта есть разные, для нас подходят раннеспелые и среднеспелые, масса плодов у них от 15 до 90 граммов. Очень хорошие сорта мне привезла дочь из Голландии. Технология выращивания, как у других паслёновых, — сеем, пикируем, подкармливаем, поливаем. В середине апреля вывожу рассаду в сад, ставлю в теплицу под плёнку. В конце мая, с 20 по 25 число, высаживаю на постоянное место в теплице. По развитию он опережает помидоры, но в отличие от них растёт бесконечно и может достигать высоты до двух метров.

Физалис — растение самоопыляющееся, завязывается прекрасно. Пасынковать его не надо, основной уход заключается в подвязке, чтобы плети не опустились на землю и не загнили. С 5 по 10 июня часть рассады Валентина Руденцова высаживает в открытый грунт, на грядку рядом с помидорами. На улице физалис вырастает крупнее и вкуснее, так как естественные условия произрастания для него более благоприятны. Плоды собирает, когда они станут в диаметре 2–3 сантиметра. Каждый куст даёт не меньше двух килограммов плодов от зелёного до жёлтого и фиолетового цветов. Растёт физалис до самых заморозков.

— Когда увожу урожай из сада домой, люди в электричке всегда спрашивают, что это за овощ? Я объясняю, рассказываю, некоторые просят плоды на семена. Хранится физалис долго, часть плодов мы с семьёй едим свежими, из другой делаем маринады, ассорти с томатами черри и корнишонами. В этом овоще много витаминов и микроэлементов, в наших условиях он неприхотлив, и, я думаю, что физалис будет со временем у каждого садовода, — говорит моя собеседница.

Чёрные как сливы

Чёрные томаты Валентина Алексеевна выращивает тоже несколько лет и очень довольна ими.

— Тоже диковинный овощ, сам цвет плодов говорит об этом. Правда, семена дорогие: у сорта «Чёрная гроздь» десяток стоит 130 рублей. Но сейчас я уже пользуюсь своим семенным материалом. В огороде такие помидоры смотрятся очень красиво и привлекательно. Выращивают их так же, как и все помидоры, но садить надо раньше, чтобы плоды успели вызреть за наше короткое лето. Рассаду высаживаю в теплицу и в открытый грунт, удобряю золой и суперфосфатом. Кроме того, поливаю навозной жижей из коровяка или куриного помёта. Помидоры любят сквозняки для опыления, поэтому я создаю в теплице особый микроклимат, чтобы влажность была низкой, и вовремя убираю пасынки. Черноплодные сорта помидоров урожайные, за сезон собираю не менее полутора-двух килограммов с куста. Плоды хорошо подходят и для еды, и для консервирования. Спелые плоды похожи на среднеазиатскую сливу, поэтому люди часто недоумевают, откуда они в наших садах? Но когда объясняю, что это помидоры, просят на семена, — говорит Валентина Руденцова.

Рецепт салата с физалисом 1 помидор, 1 огурец, 1 болгарский перец, Синий лук 1 шт., Физалис 100 г, Копчёная куриная грудка 100 г, Пекинская капуста или салат 100 г, Имбирь маринованный 15 г , Оливковое или кунжутное масло Овощи моем. Очищаем от плодоножек, перец от семян, а физалис от коробочек. Помидор и огурец режем ломтиками, перец соломкой. Куриную грудку — брусочками, физалис четвертинками. Салат или пекинскую капусту крупно нащипываем от стебля. Стебель нарезаем тонкой соломкой. Имбирь отжимаем от рассола и кладём целиком. Все ингредиенты перемешиваем с маслом, добавляем соль по вкусу. Перед подачей украшаем тонко нарезанными кольцами синего лука.

Черноплодные томаты не только очень полезны, но и декоративны. Фото: из семейного архива В.Руденцовой

В тему Игорь БАРАНОВ, повар и технолог общественного питания: — Плоды физалиса в кулинарии используют чаще как украшение. Хотя из этого необычного на вкус овоща можно приготовить варенье, джем, мармелад, кисель. Физалис сорта «Земляничный» приятно сочетается с паприкой, кизилом и томатами, а сорт «Мексиканский» — с кабачком, луком, морковью и пастернаком. Физалис содержит несколько видов кислот, полезных для организма, и микроэлементы. Ценится он ещё и за особое воздействие на мужской организм благодаря противовоспалительным и мочегонным свойствам. Преимущество плодов этого растения в том, что его можно часто использовать в пищу, хотя цена у него достаточно высокая — 80–100 рублей за 100 граммов. Томаты «негроидных» сортов в кафе и ресторанах тоже практически не используются, поскольку широкого распространения из-за такого цвета не получили. Хотя черноплодные томаты отличаются высоким содержанием антоцианов, которые способствуют укреплению иммунитета, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, обладают сильным противораковым эффектом. Они гораздо полезнее красных и жёлтых, Использовать в своём ежедневном рационе чёрные томаты наряду с привычными нам красными было бы великолепно, но их не найти на прилавках. И поэтому стоит выращивать самим.