Забытая репа, неизвестный стахис

При выращивании лука-порея сложно получить высокую отбелённую «ножку». Фото: Рудольф Грашин

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Чтобы сварить вкусный борщ, мало иметь под рукой свёклу, лук, картошку и капусту. Нужен ещё корень пастернака. Но его у нас мало кто выращивает. И таких овощных культур, малоизвестных или незаслуженно забытых, великое множество. Постараемся о них напомнить.

— Тем, кто любит вкусный борщ, стоит выращивать и добавлять в супы пастернак. Агротехника у него как у моркови, ничего сложного нет. Хранится он, как и все корнеплоды, при температуре примерно плюс 2 градуса. У него ядовитая и жгучая зелень, голыми руками за листья его лучше не брать, — даёт совет профессор Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ) Анна Юрина.

Корень пастернака (справа) по форме очень похож на морковь. Фото: Рудольф Грашин

В своё время Анна Васильевна написала книжку «Овощи, о которых мы мало знаем». Таких, увы, много.

— Ну, например, сахарная кукуруза. Ну что бы её не выращивать? Она в этом году вон как хорошо созрела, хоть и погода плохая была. Её можно выращивать с помощью рассады и каждый год иметь початки сахарной кукурузы. В одном килограмме сахарной кукурузы содержатся 8 граммов масла, 25 граммов протеина, 137 граммов углеводов, есть также ценные незаменимые аминокислоты — лизин и триптофан, витамины, в том числе витамин РР, — говорит Анна Юрина.

По её словам, никакая покупная баночка сладкой кукурузы по своим полезным свойствам не заменит початок свежей сахарной кукурузы.

Когда-то в коллекции УралНИИСХоза были семена стахиса. Его посадочный материал, клубеньки, активно предлагали для размножения и возделывания садоводам.

— Растение по листу похоже на мяту, но употребляют в пищу клубеньки. Они довольно питательны, в них много углеводов, белковых веществ и витаминов, минеральных веществ, железо, которое рекомендовано при анемии. Такую культуру стоит разводить, тем более что в нашем климате он хорошо растёт, и на одном месте его можно выращивать много лет, — считает профессор УрГАУ.

Более завидная судьба на Среднем Урале у топинамбура, в этом году его можно было даже увидеть в продаже на рынках Екатеринбурга.

— О топинамбуре тоже нельзя забывать, особенно тем, кто страдает сахарным диабетом. В клубнях растения содержится до 15 процентов инулина. Выращивать его нетрудно — посадил, он и растёт. Обычно его сажают где-нибудь возле забора, разрастается он хорошо, может занять большое пространство, поэтому его высаживают для севооборота.

Беда, что мы не только не стремимся выращивать новые культуры, но забываем о старых. Например, почти пропали с огородов репа и брюква, так широко когда-то распространённые на Руси.

— Не бывает сахарного диабета и повышенного давления у тех, кто включает в свой рацион эти культуры. Репу вообще раньше употребляли в большом количестве и в отварном, и в свежем виде и практически не страдали от этих болезней. Почему стали забывать? Ну так картошкой легче насытиться, она удобнее в возделывании, — говорит Анна Юрина.

Другая полезная культура, спаржа, если и растёт на наших огородах, то только ради украшения букетов. И многие даже не знают, что совсем нетрудно получить из этого растения вкусные питательные побеги.

— Побеги спаржи надо срывать весной. Как только сходит снег, они одни из первых появляются из земли. Они очень вкусные, не зря спаржа широко используется в кухнях многих народов, — рассказывает Анна Юрина.

Нечасто встретишь на огородах и лук-порей. Доктор сельскохозяйственных наук Владимир Сузан отмечает, что одна из причин этого — трудоёмкость выращивания.

— Порей надо выращивать только через рассаду и высевать его примерно в конце февраля. У него очень длительный вегетационный период. Также для него нужны плодородная почва и уход, который включает в себя регулярный полив и окучивание, — говорит он.

Лук-порей очень полезен. Это единственный лук, у которого при хранении повышается содержание витамина С. Почему же одни овощи возделываются интенсивно, а другие словно ушли в тень?

— Всё зависит от людей. Если появятся энтузиасты выращивания таких культур, они будут популярны, — считает Анна Юрина.