Забытая репа, неизвестный стахис

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«Дом. Сад. Огород»
Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.
Чтобы сварить вкусный борщ, мало иметь под рукой свёклу, лук, картошку и капусту. Нужен ещё корень пастернака. Но его у нас мало кто выращивает. И таких овощных культур, малоизвестных или незаслуженно забытых, великое множество. Постараемся о них напомнить.
— Тем, кто любит вкусный борщ, стоит выращивать и добавлять в супы пастернак. Агротехника у него как у моркови, ничего сложного нет. Хранится он, как и все корнеплоды, при температуре примерно плюс 2 градуса. У него ядовитая и жгучая зелень, голыми руками за листья его лучше не брать, — даёт совет профессор Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ) Анна Юрина.
Корень пастернака (справа) по форме очень похож на морковь. Фото: Рудольф Грашин
В своё время Анна Васильевна написала книжку «Овощи, о которых мы мало знаем». Таких, увы, много.
— Ну, например, сахарная кукуруза. Ну что бы её не выращивать? Она в этом году вон как хорошо созрела, хоть и погода плохая была. Её можно выращивать с помощью рассады и каждый год иметь початки сахарной кукурузы. В одном килограмме сахарной кукурузы содержатся 8 граммов масла, 25 граммов протеина, 137 граммов углеводов, есть также ценные незаменимые аминокислоты — лизин и триптофан, витамины, в том числе витамин РР, — говорит Анна Юрина.
По её словам, никакая покупная баночка сладкой кукурузы по своим полезным свойствам не заменит початок свежей сахарной кукурузы.
Когда-то в коллекции УралНИИСХоза были семена стахиса. Его посадочный материал, клубеньки, активно предлагали для размножения и возделывания садоводам.
— Растение по листу похоже на мяту, но употребляют в пищу клубеньки. Они довольно питательны, в них много углеводов, белковых веществ и витаминов, минеральных веществ, железо, которое рекомендовано при анемии. Такую культуру стоит разводить, тем более что в нашем климате он хорошо растёт, и на одном месте его можно выращивать много лет, — считает профессор УрГАУ.
Более завидная судьба на Среднем Урале у топинамбура, в этом году его можно было даже увидеть в продаже на рынках Екатеринбурга.
— О топинамбуре тоже нельзя забывать, особенно тем, кто страдает сахарным диабетом. В клубнях растения содержится до 15 процентов инулина. Выращивать его нетрудно — посадил, он и растёт. Обычно его сажают где-нибудь возле забора, разрастается он хорошо, может занять большое пространство, поэтому его высаживают для севооборота.
Беда, что мы не только не стремимся выращивать новые культуры, но забываем о старых. Например, почти пропали с огородов репа и брюква, так широко когда-то распространённые на Руси.
— Не бывает сахарного диабета и повышенного давления у тех, кто включает в свой рацион эти культуры. Репу вообще раньше употребляли в большом количестве и в отварном, и в свежем виде и практически не страдали от этих болезней. Почему стали забывать? Ну так картошкой легче насытиться, она удобнее в возделывании, — говорит Анна Юрина.
Другая полезная культура, спаржа, если и растёт на наших огородах, то только ради украшения букетов. И многие даже не знают, что совсем нетрудно получить из этого растения вкусные питательные побеги.
— Побеги спаржи надо срывать весной. Как только сходит снег, они одни из первых появляются из земли. Они очень вкусные, не зря спаржа широко используется в кухнях многих народов, — рассказывает Анна Юрина.
Нечасто встретишь на огородах и лук-порей. Доктор сельскохозяйственных наук Владимир Сузан отмечает, что одна из причин этого — трудоёмкость выращивания.
— Порей надо выращивать только через рассаду и высевать его примерно в конце февраля. У него очень длительный вегетационный период. Также для него нужны плодородная почва и уход, который включает в себя регулярный полив и окучивание, — говорит он.
Лук-порей очень полезен. Это единственный лук, у которого при хранении повышается содержание витамина С. Почему же одни овощи возделываются интенсивно, а другие словно ушли в тень?
— Всё зависит от людей. Если появятся энтузиасты выращивания таких культур, они будут популярны, — считает Анна Юрина.
- Опубликовано в №185 от 5.10.2017