Теория революции сыграла злую шутку с самими революционерами

Сюжет 100 монологов о революции

Что утратила и что обрела Россия в 1917 году? Размышления читателей «ОГ».

Илья Козлов, доцент кафедры русской и зарубежной литературы УрФУ, кандидат филологических наук:

— Для того чтобы понять, что приобрела и потеряла Россия в результате Великой октябрьской социалистической революции 1917 года, важно осознавать, чего хотели и к чему стремились люди. Требования же их были отображены на демонстрационных плакатах и лозунгах того времени, на которых всегда повторялись три слова: «Мир. Хлеб. Земля».

Однако октябрьские приобретения оказались равноценны утратам: казалось бы, Россия как раз получила землю, хлеб и мир, но в итоге их же и потеряла. «Большой террор», коллективизация, Великая Отечественная война, «железный занавес» — мир в домах людей и жизни всего общества наступил ещё нескоро. Земли люди не получили в результате образования колхозов, да и голодали ещё очень долго.

Вероятно, существовавший тогда комплекс проблем просто не оставлял иного выбора, кроме революции. В первую очередь, она была спровоцирована Первой мировой войной, потребовавшей очень много средств, как и любые военные действия. Значительную роль сыграл голод, так как большая часть населения (крестьяне) занималась производством хлеба, который меньшая часть (так называемая элита, владевшая землёй) вывозила за рубеж. Оставалось же почти ничего, кроме зерна для посева, и голодали даже жители плодородных земель: достаточно вспомнить голодные годы в Поволжье в конце XIX в. Справиться с бунтами и массовыми недовольствами уже не могла ни царская власть, ни жандармы, ни армия, состоявшая из тех же крестьян, ни тем более Временное правительство.

Конечно, после Февральской революции появилось больше прав и свобод, но возросла и преступность, хаос и политические противостояния. Была провозглашена культурная революция, приобщившая к культуре широкие слои населения, однако сколько объектов искусства было расхищено и потеряно в результате их национализации! После Октября в России появилось давление на СМИ и литературу. Споры и дискуссии о том, чем стала революция для литературы и как должен по-новому работать писатель, велись долго. Однако самое большое разнообразие жанров, течений и художественных практик наблюдалось в 1920-е годы. Позднее всё привели к единой системе, надолго разделившей все произведения на разрешённые и запрещённые.

Думаю, что рассуждать о только положительном или только отрицательном влиянии Октябрьской революции на Россию неправильно. Это время нужно рассматривать как историческое событие, в результате которого просто «сменился собственник». Был государь — стала советская бюрократия во главе с устрашившим многих вождём. По-видимому, другого пути развития событий тогда просто не могло быть. Но если бы каким-то образом удалось избежать революции, то Россия могла бы превратиться в региональную страну или распалась бы на мелкие территории.