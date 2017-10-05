Можно ли садить облепиху осенью?

Прикопать саженца на зиму - целая наука. Фото: Владимир Мартьянов

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Наш читатель, садовод со стажем Юрий Кочнев, задал нам такой вопрос:

— Знаю, что по всем канонам саженцы облепихи высаживают весной, писали и вы об этом на своей странице «Дом. Сад. Огород». Но нынешней весной я саженцы не нашёл, а осенью они по-явились, и мне их прислали. Как мне быть: прикопать до весны или попытаться сохранить до весенней высадки в погребе?

Отвечает старший научный сотрудник Свердловской селекционной станции садоводства Надежда Евтушенко:

— Ещё не поздно до 15 октября прикопать саженцы и с первым же снегом притоптать это место. Перед тем как прикопать, у саженцев лиственных деревьев и кустарников удаляют листья, потом саженцы целиком погружают в воду и выдерживают в течение 2–12 часов, чтобы кора и древесина пропитались водой. Никаких препаратов-стимуляторов или удобрений в воду не добавляют. Надо соблюсти ещё ряд операций: выбрать для прикопки сухое место, не затопляемое ни грунтовыми, ни паводковыми водами, выкопать яму или траншею. Их глубина должна быть 50–60 см, одну стенку делают наклонной — к ней будут прислонены стволики. Саженцы устанавливают под углом 45 градусов, желательно кроной на юг, корнями на север, присыпают почвой до половины высоты стволика — это позволит защитить саженцы от солнечных ожогов, иссушающего ветра и мороза.

А садить облепиху осенью всё-таки можно, но только в начале сентября, кто пробовал — говорят, получилось.