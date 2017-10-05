Вместе моркови выросла её половинка

Уродливые половинки — последствие растрескивания моркови. Фото: Рудольф Грашин

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Это лето порадовало садоводов урожаем моркови, других корнеплодов. Но зато чаще, чем в другие годы, на грядках вырастали странные уродцы. Например, вместо красивой морковки из земли приходилось выкапывать растрескавшиеся корнеплоды, некоторые распирало так, что их середина оказывалась вывернутой наружу и сами они походили на половинки моркови. Но ведь морковь половинками не растёт, значит, была причина, по которой этот корнеплод не получил нормального развития. Тогда какая?

— Это не что иное как растрескивание корнеплодов, — считает учёный агроном Вера Калугина. — Под осень пошли дожди, морковь стала напитываться влагой, причём очень быстро, и корнеплоды просто начало рвать пополам. В такой ситуации можно посоветовать выбирать более ранние сроки уборки. И ещё: садоводы стремятся посеять морковь непременно до 1 мая. А убирают поздно, аж в октябре. А в такое лето как нынче, это чревато тем, что она получит больше влаги, чем её нужно для развития.