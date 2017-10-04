Почему бы не сделать настил?

Это машинистам гладкая дорога, пути для пешеходов - полоса препятствий. Фото: Александр Зайцев

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

В редакцию «ОГ» позвонила ветеран и садовод Викторина Павловна Кетова:

— Решили мы, садоводы множества садов на 49-м километре железной дороги Каменского направления, обратиться к вам за помощью. Дело в том, что путь к садам с платформы «49-й километр» пролегает через железнодорожные пути по щебёнке, через высокие поребрики, рельсы. Пожилым людям тяжело идти. Так почему бы не сделать здесь дощатый настил? Когда рабочие делали ремонт, я подошла с такой просьбой к мастеру. Он сказал, что здесь не станция, настил не полагается. Но ведь он здесь раньше был! А после одного из ремонтов исчез…

Ситуация, к сожалению, нередкая. Судя по всему, здесь должен быть так называемый перегонный переход 3-й категории, то есть нерегулируемый, без освещения, размещаемый на одном уровне с верхом головки рельсов. И он, безусловно, должен быть, на то есть множество документов ведомства РЖД. В частности, есть «Требования к пешеходным переходам через железнодорожные пути», утверждённые распоряжением ОАО «РЖД» от 23 декабря 2009 г. № 2655р. А вот самих переходов — не только на 49-м километре дороги на Каменск-Уральский — нет.