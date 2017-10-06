«В результате революции произошёл раскол в нашей семье»

Сюжет 100 монологов о революции

Что утратила и что обрела Россия в 1917 году? Размышления читателей «ОГ».

Прасковья Попова (Уточкина), ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда, г. Екатеринбург:

— Всегда с интересом читаю «ОГ», особенно материалы проекта «100 монологов о революции», с авторами которых часто мысленно соглашаюсь, но иногда и спорю. Думаю, что сегодня трудно, почти невозможно, сказать, как бы сложилась жизнь нашей страны, народа и моей семьи в частности, если бы история пошла по другому пути.

Октябрьская революция 1917 года с её кровавыми событиями и коренными переломами затронула каждый город, каждого человека и все сферы жизни общества и страны. Не стала исключением и моя семья, предки которой в поисках лучшей доли переселились на территорию нынешнего Пермского края ещё в начале XIX века из Курской губернии, основав деревню Уточкино по своей фамилии. Именно в результате революции, можно сказать, и произошёл раскол в нашей семье. Папа мой был передовых взглядов и, несмотря на запрет отца, первым вступил в колхоз, а всю Гражданскую войну был в Красной армии. Старший брат его был на стороне белых и после победы революции уехал из родных мест, боясь репрессий. Встретилась же я с ним впервые лишь тогда, когда ему уже исполнилось 70 лет.

Тяжёлое было время, ибо наша семья из восьми человек лишилась земельных угодий, как и многие другие: спасали только огород, корова и мелкая живность. Однако приобрели мы намного больше, поскольку в царской России мой отец, будучи выходцем из крестьян, никогда бы не получил финансовое образование, достойную работу и не смог бы перевезти меня с братьями и сёстрами, дав шанс на лучшую жизнь и развитие.

Трудно было во время войны без отца, так и не вернувшегося с фронта, но мы выжили со всеми заботами на наших детских плечах. И даже получили образование при том, что писали на папиных финансовых журналах и учили стихи с маминых слов: учебников и книг просто не было. Старшая сестра пошла по партийной линии и была секретарем райкома партии, другая — выучилась на врача-психолога, брат окончил речное училище, а трое из нас стали учителями и всю жизнь проработали в школе.

Сейчас я как педагог с 40-летним стажем могу сказать, что школьная система уже не та. Как говорится, ломать — не строить, но новой единой и эффективной программы обучения взамен свёрнутой старой так и нет.

Театры, кино, литература — всё это было у нас после войны, как и у нынешнего поколения. Однако, опираясь на свой почти 90-летний жизненный опыт, могу сказать, что несмотря на бедность, жизнь всё же была проще и честнее, чем сейчас. Курс на развитие страны взят глобальный, и сегодня мы движемся хоть и в неспешном, но правильном направлении. Правда, сельской жизни, человеку и хозяйству, на мой взгляд, уделяется незаслуженно мало внимания: всё-таки именно эти истоки спасают Россию в трудные моменты.