Российская академия наук может изменить статус

Главная статья в последнем номере «Науки Урала» называется «В чём проблемы и что делать?». Новому руководству УрО РАН предстоит ответить на эти вопросы. Фото: Алексей Кунилов

В Российской академии наук сменилось руководство. После выборов президента РАН учёные избрали новый состав президиума, куда вошли 79 академиков и членов-корреспондентов. Они во главе с президентом Александром Сергеевым будут руководить РАН в течение следующих пяти лет. Вице-президентом РАН, а также председателем Уральского отделения академии наук вновь стал директор Института органического синтеза Валерий Чарушин.

— Состав президиума РАН обновился более чем на половину, состав вице-президентов академии — более чем на 70 процентов. В руководство РАН вошла Ирина Донник, которая возглавляла Уральский государственный аграрный университет. Она будет отвечать за исследования в области сельского хозяйства. Первое собрание президиума состоится 10 октября, на нём будет намечена программа дальнейшего развития академии наук, — сообщил сегодня журналистам Валерий Чарушин.

Валерий Чарушин – один из несногих, кому удалось сохранить пост вице-президента РАН. Фото: Алексей Кунилов

По его словам, сегодня перед руководством академии стоит множество задач, в числе которых — восстановление активного диалога с органами власти, а также разработка новой концепции развития российской науки.

— Академии необходимо более плотно включиться в стратегию технологического развития страны, должны появиться научные советы по каждому из ключевых направлений, связанных с ответами на вызовы современности. В конечном итоге всё должно быть направлено на более эффективное использование научного потенциала, — подчеркнул Валерий Чарушин.

Председатель Уральского отделения Российской академии наук отметил, что Александро Сергеев стал десятым президентом РАН, если считать с 1917 года. Фото: Алексей Кунилов

Заместитель председателя УрО РАН Николай Мушников рассказал, что накануне выборов президента Российской академии наук физик Александр Сергеев представлял в Уральском отделении свою программу.

Заместитель председателя УрО РАН Николай Мушников рассказал журналистам о программе президента РАН Александра Сергеева. Фото: Алексей Кунилов

— Большое внимание в ней уделено взаимоотношениям с органами власти, потому что, пока власть не слышит академию, никакой пользы государство от науки не получит, — отметил он. — Пожалуй, самый революционный пункт в программе Александра Сергеева — это законодательное изменение статуса академии. Сейчас РАН — федеральное государственное бюджетное учреждение. Такой статус не даёт ей права выступать с законодательными инициативами, а также полноценно решать некоторые стоящие перед ней задачи. Александр Сергеев предлагает наделить РАН особым статусом государственной академии. Особый статус имеют, к примеру, Курчатовский институт, а также Сколково. Не секрет, что в научной среде звучали призывы ликвидировать Федеральное агентство научных организаций (ФАНО), которое является сегодня учредителем институтов академии и главным распорядителем бюджетных средств, и вернуть прежнюю систему управления наукой. В этом вопросе академик Сергеев не столь радикален. Он считает, что прежняя система управления полностью разрушена, и если взяться за её восстановление, впереди у нас будут ещё два-три года неразберихи, а этого мы не можем себе позволить. Поэтому ФАНО должно заниматься хозяйственными и административными вопросами, а РАН — научной деятельностью. Но РАН, по мнению Сергеева, должна быть соучредителем научных организаций наряду с ФАНО, поскольку она отвечает за результаты научных исследований.

– За последние 30 лет наука в нашей стране утратила связь с властью. Но большинство научных открытий совершается в тех странах, где государство взяло на себя задачу развивать науку, образование и медицину, – сказал директор Института философии и права УрО РАН, член-корреспондент Виктор Руденко. Фото: Алексей Кунилов

Что касается президиума Уральского отделения РАН, он обновился на треть.

— У нас в президиуме 33 члена нашей академии. Из них 11 — вновь избранные. Это представители разных научных направлений, которые развиваются в Уральском регионе, — отметил Валерий Чарушин. — Как и прежде, УрО РАН будет уделять пристальное внимание приоритетным направлениям, в числе которых информационные технологии, работы в области материаловедения, а также усиливать связи с предприятиями региона.

– Мы надеемся, что с приходом нового руководства РАН Александра Сергеева, наука, в том числе экономическая, будет развиваться более быстрыми темпами, – отметил председатель Объединенного ученого совета по экономическим наукам УрО РАН, член-корреспондент Евгений Попов. Фото: Алексей Кунилов

Между тем Нынешней осенью Уральское отделение будет отмечать несколько знаменательных дат. Это 85-летие с момента создания академической науки на Урале, 30-летие УрО РАН, а также 25-летие со дня основания Научного Демидовского фонда.