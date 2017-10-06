На Среднем Урале выбирают «Женщину года»

Президент СООО «Русский клуб» Ольга Сметанина уверена: обладательницы звания «Женщина года» станут примером для подражания. Фото: фото предоставлено организатором конкурса

Новая премия для активных дам появилась в Екатеринбурге. Уникальную для России инициативу реализует Свердловская областная общественная организация (СООО) «Русский клуб». Шанс получить авторитетное звание и награду появился у каждой жительницы региона, если она занимает активную жизненную позицию и увлечена своей профессией.

— Мы хотим не только выявить достойных представительниц прекрасного пола и отметить их на уровне региональной власти, но и подчеркнуть социальную роль женщин, — объясняет «Областной газете» председатель организационного комитета премии «Женщина года — 2017», президент СООО «Русский клуб» Ольга Сметанина. — В наше время женщины не только занимаются семьёй, рождением и воспитанием детей, но и достигают серьёзных успехов на профессиональном поприще, в предпринимательстве и науке. Многие активно заняты общественными делами, благотворительностью, но всё это незаслуженно теряется на фоне повседневной жизни и забот. Создавая премию «Женщина года», мы поставили целью отметить заслуги женщин перед обществом.

Интересно, что подобных состязаний до сих пор в России не было нигде. Организаторы рассказывают, что награду «Женщина года» вручают только в Санкт-Петербурге, но в Северной столице эта процедура проходит без какой-либо соревновательности участниц и не сопровождается социальной программой. Закрытое жюри самостоятельно определяет, кого награждать, и повлиять на его выбор заслугами невозможно. Совсем не так будет на Среднем Урале.

— Отличие премии в Свердловской области в том, что это — открытый конкурс, — поясняет Ольга Сметанина. — Заявки на участие может подать любая жительница региона старше 18 лет. Абсолютно все участницы состязания поставлены в равные условия. Премию сможет получить как состоятельная бизнес-леди, так и добившаяся успеха в своей профессии воспитательница детского сада. Кстати, педагог с 30-летним стажем уже участвует в конкурсе. Главное условие участия — женщина должна иметь собственные достижения и должна состояться в жизни в одной из своих ролей, которые значимы для общества.

Сегодня организационный комитет принял более 50 заявок от известных политиков, педагогов, учёных, производственниц, студенток и домохозяек. Среди претенденток на высокое звание «Женщина года» — 2017» есть победительницы областных конкурсов «Краса России» и «Женский облик науки», блогеры.

Следующий этап состязаний — интернет-голосование за претенденток, в котором смогут участвовать жители как Среднего Урала, так и других регионов России и даже других стран мира.

— Жюри, состоящее из 20 человек, учитывая общественную активность конкурсанток, выберет победительниц в каждой из 10 номинаций, — поясняет Ольга Сметанина. — Все участницы будут приглашены на финал премии, который состоится в виде яркого шоу 30 ноября. Обещаю, что всё будет справедливо, и премии с призовыми статуэтками получат действительно достойнейшие из достойных! А до тех пор, пока призёры не выбраны, все участницы конкурса смогут проявить себя в ходе социально-благотворительной программы, которая специально разработана для них организаторами премии.

Кстати Премия «Женщина года» вручается по десяти номинациям: «Культура» «Медицина и здоровье» «Наука и образование» «Общественная деятельность» «Социальная работа и благотворительность» «Вооружённые силы и правоохранительные органы» «Физическая культура и спорт» «СМИ и реклама» «Бизнес» «Политическая деятельность и государственное управление» Заявки на участие в конкурсе принимаются на сайте женщинагода66.рф до 1 ноября.