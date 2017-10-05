Номера, с которых поступают звонки о «минировании», начинаются с цифр +1954…

Верх цинизма - устроить эвакуацию в десяти школах. Фото: Группа ВКонтакте "Инцидент Екатеринбург"

Сюжет Екатеринбург охватила волна звонков о минировании

Количество звонков о минировании зданий в Екатеринбурге продолжает увеличиваться. По состоянию на 15:17 29 сентября их насчитывается уже более 70.

Сегодня в Екатеринбурге лжеминёры опять взялись за своё чёрное дело: пришлось провести эвакуацию в Арбитражном суде, в универсаме «Магнит» на ул. Кирова и 11 школах (на момент подписания номера в печать). Верх цинизма — в День учителя. Вывели более семи тысяч детей. Правда, в Арбитражный суд звонил не робот.

— Тревожный сигнал поступил от секретаря суда. Ей позвонил некий гражданин, который рассказал, что перед зданием суда стоят два автомобиля, на переднем сиденье одного из них находится чёрный пакет, — сообщил «ОГ» начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. — Такая информация подлежит незамедлительной проверке. По одной из рабочих версий, машины, о которых сообщили, могли быть неудачно припаркованы и мешали проезду других. Сыщики отрабатывают и иные варианты…

Да, похоже, скоро с помощью лжеминирования кое-кто будет решать многие свои проблемы. Правда, в школы, по нашим данным, сообщения приходили уже знакомого типа — от робота.

Накануне повторно пострадали наши соседи — Челябинск, где звонки поступали 4 октября по нашей, екатеринбургской, схеме: с обеда до позднего вечера из 162 зданий было эвакуировано 66 тысяч человек. Первыми атаке подверглись областная администрация, министерства, мэрия. Затем звонки стали приходить в школы, вузы, к вечеру пошли в торговые комплексы.

Телефонные террористы в Челябинске сообщали об угрозе взрыва в приёмные организаций, а уже те — в дежурную часть. В нескольких структурах определились номера звонивших. Они начинались с цифр «+1954…». Это код, закреплённый за штатом Флорида в США. Силовики утверждают, что для звонков использовалась IP-телефония. Поэтому злоумышленники могли быть в любой стране. Но IP-телефония пока не настолько анонимна, чтобы организатора этих вызовов было невозможно вычислить.

Хроника осеннего лжеминирования в России 10 сентября — Омск. 11 сентября — Рязань, Челябинск, Копейск, Уфа, Ставрополь. 12 сентября — Москва, Екатеринбург, Омск, Пермь, Челябинск, Владивосток, Нижний Новгород, Саратов, Петрозаводск, Калининград, Самара, Южно-Сахалинск, Магаданская область. 13 сентября — Москва. 29 сентября — Екатеринбург, Верхняя Пышма, Берёзовский. 2 октября — Нижний Новгород. 3 октября — Казань. 4 октября — Челябинск, Копейск. 5 октября — Екатеринбург (Арбитражный суд, школы)

Судя по всему, наши компетентные органы в ситуации с лжеминёрами оказались совершенно некомпетентны. Реальной угрозы не было нигде, к счастью. Если это террористы, к чему я склоняюсь (у них гибкая тактика), то и нам, наверное, пора менять алгоритм действий. Только в России и Израиле единая реакция на такие звонки — немедленная эвакуация. В Европе права человека превыше всего, поэтому тебя уведомят, что было сообщение о минировании, а как быть — решай сам. Нам разбираться с проблемой надо срочно: из 11 городов, где будут проходить матчи ЧМ-2018, атаке подверглись уже семь.