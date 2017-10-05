Страсти по «Орфею»

«ТЭФИ-Регион — 2013» в Екатеринбурге. Специальный приз и статуэтку вручили тогдашнему директору «Четвёртого канала» Алёне Вугельман — за личный вклад в развитие телевидения. Фото: Алексей Кунилов

Вручение очередной российской национальной телевизионной премии «ТЭФИ» ознаменовалось большим скандалом: в открытом письме известный телеведущий и журналист Владимир Познер обратился к нынешним устроителям конкурса с просьбой отказаться от названия «ТЭФИ» и больше не вручать победителям статуэтку «Орфея». Из-за отсутствия демократизма в выборе финалистов. За что известный телеведущий Владимир Соловьёв сравнил его с Брежневым, так любившим награды: «Дорогой Леонид Ильич Познер, времена изменились…»

Победителям «ТЭФИ» вручается бронзовый «Орфей», который разрывает себе грудь и играет на струнах своей души. Вес статуэтки — 8,5 кг, стоимость — около 1 000 долларов США.Фото: Алексей Кунилов

За этим скандалом можно увидеть и кризис нынешнего телевидения, когда недавние кумиры миллионов опускаются до дележа того, что ещё сталось от былой телевизионной славы.

Премия «ТЭФИ» появилась в 1994 году как аналог американской «Эмми» и сразу приобрела у нас огромную популярность. В те время страна буквально жила у телевизора, само телевещание переживало невероятный взлёт. После советского периода, когда новости с экрана вещали дикторы, зачастую похожие на говорящие головы, вдруг в информационных программах появились живые люди: со своими эмоциями, без идеологических шор. Это смотрелось захватывающе. Появились региональные каналы, особенно этим сильны были Екатеринбург, Сургут, Ханты-Мансийск. Так, в первых конкурсах «ТЭФИ» новости «4 канала» выходили в тройку финалистов наравне с новостными программами НТВ и «Первого канала». Многих, видимо, смущало, что региональные каналы соревнуются наравне с федеральными и с 2001 года появилась «ТЭФИ-Регион» — аналог премии для провинциалов. Дескать, пускай у них будет своя тусовка. За последние годы вокруг конкурса было немало скандалов. Нынешний — вообще ставит под вопрос само его проведение.

Позиция Познера: конкурс и само его название были придуманы Академией российского телевидения, а нынешний «ТЭФИ» проводит Индустриальный комитет, не имеющий к этому названию никакого отношения. Значит, надо отказаться от названия. И заодно от статуэтки «Орфея», которую, по словам Владимира Владимировича, он попросил создать для «ТЭФИ» скульптора Эрнста Неизвестного. Тот согласился, но с условием, что Владимир Познер будет гарантом демократического выбора победителей. Цитата с сайта Владимира Познера: «Нынешний порядок проведения «ТЭФИ» не имеет ничего общего с демократическим выбором».

Оппонентом ему выступил ведущий «Первого канала» Владимир Соловьёв, бросивший реплику о том, что Познер считает себя «демиургом, определяющим судьбы людей на телевидении».

— Пора переходить на принципы, которые ближе, скажем, к американской системе выбора. Когда большое сообщество — где нет академиков, а есть члены академии; там не 12, не 24 и не 100 человек, а несколько тысяч — определяет, кто есть кто в профессии. И тут господин Познер начал протестовать: мол, это недемократично, — заявил Владимир Соловьёв.

— Конечно, мне позиция Соловьёва ближе, чем Познера, — откликнулся на просьбу корреспондента «ОГ» прокомментировать ситуацию известный уральский телеведущий Иннокентий Шеремет. — Я не вовлечён во всю эту столичную телевизионную тусовку, у них есть накопившиеся, у того и другого, претензии к друг другу. Но в принципе с Соловьёвым согласен. Возможно, благодаря усилиям таких людей, как Познер и группе его единомышленников, которые там в своё время окопались, Телевизионное агентство Урала не стало участвовать в «ТЭФИ».

Кстати, некоторые федеральные каналы тоже вышли из конкурса. Напомним, ТАУ Иннокентия Шеремета первым среди уральцев получило эту премию ещё в 1999 году за проект «Экстремальная башня». Через год статуэткой наградили Анну Титову с «Четвёртого канала», в 2001-м — Елену Широкову. Вот, собственно, и весь список лауреатов федерального уровня, остальные получали «ТЭФИ-Регион».

Некоторые уральские лауреаты принципиально отказались комментировать скандал, опасаясь быть непонятыми своими коллегами и руководством телеканалов. «У меня жёсткая позиция на этот счёт. Раньше «ТЭФИ» была правильной. Но я прошу не называть моего имени», — заявил один из них.

— Я почитала и открытое письмо, и ответ Соловьёва, и не считаю корректным всё это комментировать. Мне не нравится ни то, ни другое. Есть какие-то внутренние споры, которые не стоит выносить на публику, — сказала экс-директор «4 канала» Алёна Вугельман.

Противоречивыми оказалась и мнения о том, нужен ли вообще такой конкурс сегодня.

— На сегодня конкурс уже и близко не представляет того значения, каким он был раньше… Я считаю, что сейчас это никакого значения не имеет и никто на это внимания не обращает. Это раньше было нужно для продвижения телеканала, для привлечения больших рекламных контрактов, — говорит Иннокентий Шеремет.

По его словам, значение и влияние привычного нам телевидения заметно падает, телевидение уходит в Интернет.

— Такие конкурсы нужны, как и в любой профессии, это стимулирует. Мало того, что это стимулирует и показывает, с одной стороны, лучших, во всяком случае, должно показывать, с другой — это хорошая площадка для общения, обмена опытом, — считает Алёна Вугельман.

С тем, что телевидение теряет позиции, действительно нельзя не согласиться. От былого влияния уже не осталось и следа. Как показывают опросы, падает популярность телевидения среди молодёжи. У многих людей старшего поколения федеральные каналы с их постоянными ток-шоу на одни и те же темы, с кочующими по разным каналам одними и теми же участниками, набили оскомину. Бесконечные сериалы уже нельзя отличить один от другого. В погоне за непритязательным зрителем телевидение опускается всё ниже. И сам образ «Орфея», символа «ТЭФИ», играющего на струнах свой души, действительно смотрится сегодня как некая пародия.