УрФУ могут лишить миллиардов рублей

Среди вузов — членов ассоциации «Глобальные университеты» УрФУ на 10-й позиции. Фото: Александр Исаков

На собрании ректоров ведущих вузов России — членов ассоциации «Глобальные университеты», состоявшемся в Москве 4 октября, министр образования и науки РФ Ольга Васильева заявила, что в программе государственной поддержки следует оставить не более шести университетов, которые демонстрируют самые высокие показатели.

Сейчас в проект «5–100», запущенный в 2013 году с целью повысить престижность российского образования, входит 21 университет, в том числе два уральских — УрФУ и УрГЮУ. Задача проекта — добиться, чтобы к 2020 году как минимум пять вузов из числа участников вошли в первую сотню ведущих мировых рейтингов: Quacquarelli Symonds, Times Higher Education и Academic Ranking of World Universities.

Ольга Васильева отметила, что этот проект стал самым дорогим в области образования.

— За пять лет объём государственной поддержки вузам составил 50 миллиардов 200 миллионов рублей. Оставшиеся три года проекта увеличат этот объём на 29 миллиардов 200 миллионов, — цитируют СМИ министра образования.

По её словам, единственная возможность добиться, чтобы российские вузы попали в верхние строчки мировых рейтингов — вкладывать оставшиеся деньги в шесть самых эффективных университетов. Это НИУ ВШЭ, МФТИ, НИУ ИТМО, НИЯУ МИФИ, НИТУ МИСиС и Новосибирский госуниверситет.

— Все остальные вузы отчитаются о проделанной работе и истраченных деньгах за тот период, который был, — добавила Васильева. Это заявление стало для ректоров полной неожиданностью. Отметим, что УрФУ за время участия в проекте получил от государства 3,129 миллиарда рублей. В рейтинге учебных заведений — членов ассоциации «Глобальные университеты» ведущий университет Урала занимает десятую строчку. Ранжирование осуществляется с учётом таких показателей, как достижения в общих и предметных рейтингах, объём НИОКР, количество публикаций в зарубежных научных периодических изданиях, входящих в международные индексы цитирования. Какова вероятность, что вуз лишится федерального финансирования? В УрФУ отказались прояснить ситуацию.

— Как мы можем комментировать слова министра? — сказал «ОГ» директор Медиацентра Уральского федерального университета Алексей Фаюстов. Получить комментарий в Министерстве образования и науки РФ нам также не удалось.

Для татарских СМИ комментарий дал ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Он сказал, что по итогам собрания ректоров ведущих вузов сформирована рабочая группа, которая должна скорректировать методику оценки эффективности университетов, на основе которой распределяются деньги. В конце октября в Екатеринбурге пройдёт заседание по программе повышения конкурентоспособности вузов, к этому времени методика должна быть утверждена.

Парадокс, но на этой неделе стало известно, что в первую сотню рейтинга Times Higher Education попал МГУ, который не входит в проект «5–100».

Комментарий Станислав Набойченко, профессор УрФУ: — Оптимизация ресурсов — разумный шаг. Но высшее образование у нас получают не только в Москве, и если за пределами Москвы остаётся только два вуза, которые готовы поддерживать — это смешно. Тем более, что УрФУ — не рядовой вуз, он многие годы ковал кадры и для промышленности, и для науки, и исключать его из программы 5–100, на мой взгляд, неразумно.