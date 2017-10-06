Прокуроры и цифра

Генеральный прокурор Юрий Чайка взял твёрдый курс на компьютеризацию своего ведомства. Фото: Александр Зайцев

Сегодня в Екатеринбурге, в здании прокуратуры области, прошёл семинар-совещание, посвящённое переходу надзорного органа на современные информационные технологии, провёл которое Генпрокурор РФ Юрий Чайка. В Екатеринбург слетелись около 100 прокуроров Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, чтобы обсудить проблемы информатизации в своём ведомстве.

В это трудно поверить, но, по словам Чайки, половина имеющихся компьютеров у правоохранителей нуждается в ремонте или замене. Нет ни внутреннего, ни межведомственного документооборота, крайне ограничен доступ к современным интернет-ресурсам и базам данных. Чтобы провести элементарную проверку какого-либо предприятия, приходится перелопачивать груды бумаг. Электронной почты почти нет, запросы и ответы отправляются по старинке почтой России, что затягивает проверки и прокурорское реагирование, а это снижает, в свою очередь, доверие людей.

Принимавший участие в семинаре замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Олег Пак отметил, что компьютеры чаще всего используются только для набора и печатания запросов. А между тем бизнес стремительно уходит в IT-сферу. Сбербанк благодаря информационным технологиям сократил свою сеть отделений на 10 процентов. Появились банки уже совсем без офисов. У известной компании такси «Uber», к примеру, даже машин своих нет. И как их проверять, в случае чего? И ещё один тревожный фактор: в общем криминальном фоне год от года растёт доля киберпреступности. Это, кстати, мировая тенденция. В Великобритании, к примеру, в 2015 году киберпреступность составляла 53 процента.

Кроме того, существующая громоздкая система на основе бумажного носителя информации затрудняет учёт как работы с поднадзорными субъектами, так и хода доследственных проверок, контроля движения дел к передаче в суд и результатов рассмотрения. Неточности в учёте ведут к искажению истинной картины состояния преступности, а то и к сокрытию дел.

Всё изменится к 2020 году. Как сообщил начальник управления правовой статистики Генпрокуратуры Олег Инсаров, информационно-технологическая революция согласно разработанной и утверждённой Концепции потребует несколько миллиардов рублей. На первом этапе, до конца года, будет потрачено 1,1 млрд рублей на создание единой защищённой сети передачи данных для всей прокуратуры. Следующий этап — полная замена технического парка и программного обеспечения.

Всё это в конечном итоге приведёт к наведению порядка не только в деле учёта, но и к прогнозу с помощью искусственного интеллекта преступлений, в мире это уже широко практикуется. Словом, можно только порадоваться за прокуроров.

То, что они пригласили журналистов, и свои проблемы, в общем-то, скрывать не стали, конечно, хорошо. Всё-таки это довольно закрытая структура. Но ряд соображений всё-таки хотелось бы высказать. Во-первых, почти сто человек прилетели в Екатеринбург из большей части страны ради полуторачасовой заседаловки. Такой обмен мнениями вполне можно было бы провести в режиме видеоконференции. Видимо, пока такой формат не освоен. Во-вторых, журналистов буквально попросили из зала, дескать, сейчас будет доклад для служебного пользования. Потом ненадолго опять впустили. Понятно, что не всё из прокурорских дел предназначено для широкой публики. Но ведь можно было организовать трансляцию в холл, как это давно уже практикуется во время заседаний правительства Свердловской области. В нужном месте убрали звук, да и всё.

Революционная ситуация в прокуратуре по линии IT-технологий налицо.

Кстати По данным Генпрокуратуры, в среднем ежегодно регистрируется более двух миллионов преступлений по стране, и примерно такое же число нарушений в сфере статистики по ним выявляется прокурорскими работниками.