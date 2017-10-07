Школы усилят психологами

Психологи в школе понадобились в том числе и из-за того, что дети сегодня чрезмерно увлечены гаджетами, а это дурно влияет на их душевное состояние. Фото: Алексей Кунилов

Минобрнауки РФ разработало концепцию развития психологической службы в системе образования до 2025 года. План её реализации до 2020 года коллегия министерства рассмотрит уже в ноябре, заявил в четверг директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Евгений Сильянов.

Сегодня в уральской столице 120 психологов приходится на 160 школ — они есть далеко не везде, к тому же их обязанности сводятся в основном к формальным тестированиям.

Такой роскоши, как в школе №47, где с 1300 учениками трудятся сразу семь психологов, в Екатеринбурге нет больше нигде. Здесь создана настоящая психологическая служба, считает Юлия Братчикова, доцент кафедры психологии образования Уральского государственного педагогического университета. Обычно в школах Свердловской области — один такой специалист, редко — два, а во многих и вовсе нет ни одного.

По данным УрГПУ, количество школьных психологов в Свердловской области за последние два года стало увеличиваться. Юлия Братчикова говорит, что УрГПУ ежегодно выпускает по 40 таких специалистов.

— Как правило, на одного психолога в школе обычно приходится по 700 детей, а кроме них — родители, бабушки и дедушки, которые тоже занимаются воспитанием детей, — поясняет начальник Департамента образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева. — А ведь надо работать ещё и с учителями. У педагогов сегодня большая нагрузка, много стрессов, их надо учить переключаться, эффективно снимать накапливающееся напряжение, чтобы не происходило профессионального выгорания.

— Сегодня на психологов ложится ответственность проводить тестирование учеников, очень много бюрократической работы, но больше пользы приносит индивидуальная работа, тренинги и игры, — уверен руководитель психологической службы гимназии №47 Екатеринбурга Александр Прокопьев. — Для меня главный показатель моей работы как психолога — уровень доверия. Каждый ученик, родитель и учитель должны знать: в случае проблем и трудностей они могут прийти ко мне. Получить помощь от меня.

Только на начальную школу в гимназии №47 приходится шесть психологов. Дело в том, что в младших классах здесь практикуется инклюзивное образование — вместе со здоровыми ребятами учатся и дети с детским церебральным параличом, и с другими ограничениями по здоровью. И когда на каждых 100 человек есть специалист, то конфликты и элементарные проблемы не раздуваются до той степени, когда уже их трудно разрешить. Но и не замалчиваются — решаются сразу. Проблемы растут подобно снежному кому лишь в случаях, когда их некому разбирать. Специалисты сходятся на том, что оптимальный вариант, когда психолог работает с 400–500 детьми. Педагоги говорят, что именно таковы должны быть нормативы, которые разрабатывает Минобрнауки.