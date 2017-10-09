От адвокатов требуют российского образования

У граждан останется право самостоятельно защищать свои интересы в суде. Фото: Александр Исаков

В Госдуму РФ внесены поправки, согласно которым представителями в судах по гражданским и арбитражным спорам смогут быть только юристы с российским высшим профильным образованием.

В настоящее время такая норма действует только для адвокатов, работающих по уголовным делам. Поправки распространят её практически на всех юристов, занятых в судебных процессах.

— Неквалифицированная юридическая помощь, так же, как и медицинская, больше порождает проблемы, чем их решает, — пояснил «ОГ» автор законопроекта, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Как сообщил «ОГ» председатель президиума Уральской коллегии адвокатов Свердловской области Ростом Мархулия, в настоящее время в регионе около 20 процентов людей, оказывающих правовую помощь, не имеют соответствующей подготовки. Распространение обязательного высшего юридического образования на судебных представителей по гражданским и арбитражным делам исключит такие возможности и повысит качество правовых услуг.

Кроме того, поправки поставят заслон для иностранных юристов, которые не знакомы с законодательством РФ. Им придётся сдавать экзамены на знание российского права, а юридическим фирмам — получать аккредитацию на работу в нашей стране.

— В Свердловской области мало иностранных юристов. А вот в Москве и Санкт-Петербурге много представительств зарубежных компаний, там часто иностранные адвокаты участвуют в судебных заседаниях, — рассказал «ОГ» исполнительный директор Свердловского регионального отделения Ассоциации юристов России Антон Мануйлов.

Изменения в российское законодательство вступят в силу с 1 июля 2018 года.