Депутат Госдумы Сергей Бидонько подписал на «Областную газету» 200 свердловчан

Сергей Бидонько (слева) пообещал Дмитрию Полянину опробовать «Карту лояльности» лично. Фото: Павел Ворожцов

Сюжет Карта лояльности

«Карта лояльности» – новый формат подписки на «ОГ»: газета плюс скидки и бонусы от партнёров. Рассказываем о последних новостях проекта.

В пятницу депутат Госдумы от Свердловской области Сергей Бидонько подписал на «Областную газету» 200 свердловчан — жителей Ивделя, Североуральска, Волчанска, Карпинска, Серова, Краснотурьинска и Верхотурья. «Карты лояльности», которые позволяют не только ежедневно получать в свой почтовый ящик свежий выпуск «ОГ», но и пользоваться акциями и скидками от партнёров программы бонусов «Спасибо от «ОГ», получат активисты ветеранских организаций.

— Честно говоря, раньше такое направление работы я не встречал и надеюсь, что ваши ожидания оправдаются. Карта — это своеобразный сертификат, который приятно купить или кому-нибудь подарить. По сравнению со стандартной подпиской это качественно более высокий уровень, — отметил Сергей Бидонько.

По словам главного редактора «Областной газеты» Дмитрия Полянина, газета тоже заинтересована в тесном сотрудничестве с депутатом — читателям важно знать, чем занимаются те, кого они избрали на различные посты в органы власти. Сегодня ежедневный тираж «ОГ» — 74 тысячи экземпляров, а сайт издания каждый день посещают более 10 тысяч уникальных пользователей. Кроме того, Дмитрий Полянин отметил, что издание планирует проводить всевозможные круглые столы по обсуждению актуальных проблем, в которых будут участвовать не только эксперты, но и подписчики «ОГ».

Сергей Бидонько пообещал участвовать в различных дискуссионных площадках, которые будут проходить в редакции «ОГ», в качестве эксперта, а также рассказал о приоритетных направлениях работы органов власти, которые могут освещать журналисты «ОГ». Прежде всего, речь идёт о 25 федеральных партийных проектах, которые находятся на контроле «Единой России» — в частности, координатором федерального проекта «Безопасные дороги» назначен лично Сергей Бидонько. Второе направление — это работа президиума генсовета партии «Единая Россия» по защите прав дольщиков и вкладчиков.

Напомним, «Карта лояльности» — новый формат подписки на «Областную газету». Приобретая красную карту по цене 550 рублей, читатель получит социальную расширенную версию нашей газеты в свой почтовый ящик и сможет пользоваться скидками, бонусами от наших партнёров, а также участвовать в розыгрышах призов. Список партнёров сегодня представлен крупнейшими аптечными сетями, салоном оптики, магазином диабетических товаров, культурными учреждениями (ознакомиться с полным списком партнёров и подробной информацией о карте можно на сайте a.oblgazeta.ru, щёлкнув на фирменном значке акции — цветочке от «ОГ». Здесь же после активации карты можно будет управлять своей подпиской через «Личный кабинет»).

Важно Приобрести «Карту лояльности» можно по следующим адресам в киосках «Роспечати» в Екатеринбурге: Ленина, 24а, фойе 1-го этажа

Ленина, 41

Ленина, 48

Ленина, 53

Ленина, 56

Ленина, 72

Ленина, 83

Ленина, 97

Ленина, 103

8 Марта, 13