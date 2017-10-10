«Какая сегодня разница между уровнем жизни бедных и богатых? Сумасшедшая! Такого даже в царской России не было…»

Сюжет 100 монологов о революции

Что утратила и что обрела Россия в 1917 году? Размышления читателей «ОГ».

Александр Алексеев-Свинкин, художник-живописец, член Союза художников России:

— После революции Россия вообще очень многое получила: и космос, и образование — последнее, кстати, самое большое приобретение. Из отсталой безграмотной страны она превратилась в просвещённую и начитанную. Сейчас такой уровень образования есть не в каждом государстве, даже развитом и капиталистическом. Взять, например, Америку — там очень высок уровень безграмотности.

Возвращаясь к советским временам, стоит вспомнить, сколько всего бесплатного там было! То же самое образование, медицина, квартиры бесплатно давали, отдохнуть отправляли на различные курорты. Ну и, конечно, не стоит забывать военные победы нашей страны.

Что потеряла Россия? Нет таких исторических процессов, когда бы не происходило потерь. Но я предпочитаю не думать об этом. Что произошло — то произошло. Революция всё-таки не случайно возникла — она была неизбежна. После столетий дичайшей эксплуатации народ сказал: «Хватит. Пусть другие порулят». В человеке всегда животного было больше, чем духовного. Вся эта жадность, алчность, обман происходят оттуда. Нужно с этими вещами бороться, пресекать, стремиться к социальной справедливости. Посмотрите, какая сегодня разница между уровнем жизни бедных и богатых? Сумасшедшая! Такого даже в царской России не было…

Что случилось бы, не будь революции? Думаю, регресс был бы. Скорее всего, мы бы проиграли в Первой мировой войне, Москву бы потеряли. Во Вторую мировую мы бы не смогли противостоять фашистской Европе. Трагичные выходят прогнозы…

Да, революция — событие довольно неоднозначное. Можно долго рассуждать, что бы произошло, а что нет. Нам ведь ход событий уже не изменить, И потом, размышлять об этом процессе с исторической точки зрения — одно, и, вероятно, совсем другое думали те, кто жил в то сложное время, когда каждый мог стать жертвой революции.

Если уж говорить совсем честно, я никогда особо не увлекался темой революции. Лично для меня в этой жизни есть вещи намного интереснее, их я и стараюсь запомнить, запечатлеть в своих картинах.