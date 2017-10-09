Нобель vs Шнобель

Константин Новосёлов — единственный уроженец Свердловской области в общем списке нобелевских лауреатов. Фото: Илья Колесов

Мир всегда с интересом ждёт, когда объявят очередных лауреатов Нобелевской премии. И с не меньшим интересом ждут итоги полусерьёзной Шнобелевской премии.

Кстати, учёный российского происхождения Андрей Гейм — пока единственный, кто в разные годы получил обе награды. Сначала ему вручили «Шнобеля» — за изучение левитации лягушек. И, видимо, слегка обидевшись, он вместе с нашим земляком Константином Новосёловым занялся серьёзным делом — в 2010 году они в соавторстве получили настоящую Нобелевку по физике.

Нобелевская премия в цифрах и фактах Единственный трёхкратный лауреат Нобелевской премии мира — Международный комитет Красного Креста.

«Больше трёх не собираться» — это правило действует в Нобелевском комитете. Максимальное число соавторов — три человека.

Четыре человека становились лауреатами дважды: Мария Склодовская-Кюри, Джон Бардин, Лайнус Полинг и Фредерик Сенгер.

Рекорд: лишь 21 год спустя после присуждения премию мира смогла получить лидер оппозиции Мьянмы Аун Сан Су Чжи. Она отбывала срок в тюрьме.

Мы посмотрели, кто и за что получил эти награды в 2017 году.

Это несмешно

Физиология и медицина: биологические часы. Нобелевскую премию-2017 присудили учёным из США Джеффри Холлу, Майклу Розбашу и Майклу Янгу за изучение молекулярных механизмов, регулирующих циркадные ритмы организмов. Так называют суточные колебания различных параметров организма, характерные для всех живых существ. Исследователи независимо друг от друга открыли на плодовой мушке ген и белок, концентрация которого колеблется с периодичностью 24 часа и определяет работу «биочасов». От циркадных ритмов зависит, например, сон и обмен веществ в организме.

— Признаться, сам хотел бы понять, за что им дали премию, — прокомментировал «ОГ» академик РАН, директор Института иммунологии и физиологии (Екатеринбург) Валерий Черешнев. — Но никаких научных публикаций на эту тему не нашёл. А вообще-то, тема интересная. Раз заглянули в биологические часы, может, скоро научимся их ремонтировать и корректировать, что очень важно для лётчиков, моряков и пассажиров при быстрой смене часовых поясов.

Физика: космические волны. Премия досталась американским учёным Райнеру Вайссу, Барри Баришу и Кипу Торну. Они создали лазерно-интерферометрическую гравитационно-волновую обсерваторию LIGO, что помогло экспериментально обнаружить гравитационные волны.

Их существование сто лет назад предполагал Альберт Эйнштейн.

— Это очень серьёзное открытие, точнее, экспериментальное подтверждение расчётов Эйнштейна, — сообщил «ОГ» руководитель Астрокосмического центра Физического института РАН, лауреат Демидовской премии академик Николай Кардашев (Москва). — Прикладного применения от этого прорыва ждать ещё долго, а в фундаментальной науке — большое событие.

Химия: клетки в 3D. Интернациональная группа — Жак Дюбоше, Йоахим Франк и Ричард Хендерсон — получила премию с формулировкой «за развитие криоэлектронной микроскопии высокого разрешения для определения структуры биомолекул в растворе». С помощью крио-электронных микроскопов можно изучать трёхмерные изображения белков, что важно, к примеру, для разработки новых лекарств.

Литература: иллюзии мира. Британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро получил награду за то, что в «романах необыкновенной эмоциональной силы раскрыл пропасть под иллюзорным ощущением связи с миром». Большой успех пришёл к Исигуро с романом «Остаток дня», посвящённом судьбе дворецкого, всю жизнь прослужившего одному дому. За него Исигуро получил Букеровскую премию, причём жюри тогда проголосовало единогласно, что беспрецедентно.

Премия мира: разоружение. В этом году на награду претендовали 318 кандидатов: в том числе 215 человек и 103 общественные организации. Лауреатом объявлена ICAN — молодая организация, созданная в австралийском Мельбурне десять лет назад, известная тем, что борется за ядерное разоружение. По сути, это содружество неправительственных организаций почти из 100 стран мира.

Экономика: поведение и рынки. Вчера стало известно имя лауреата-2017, им стал американец Ричард Талер. Он получил премию за вклад в поведенческую экономику, которая изучает влияние социальных и эмоциональных факторов на принятие экономических решений.

Кстати, премию по экономике обычно выносят за скобки — она была основана уже в 1968 году государственным банком Швеции. Формально эта награда Нобелевской считаться не может, поскольку Нобель в своём завещании от 1895 года экономистов не упоминал.

«Отказники» от нобелевской премии Лев Толстой. Отказался от премии в 1906 году, поскольку деньги могут принести только зло.

Рихард Кун, Адольф Бутенандт и Герхард Домагк. Немецкие химики и микробиолог вынуждены были отказаться от награды в 1939 году — Гитлер запретил немцам получать «нобелевку».

Александр Солженицын. Отказался в 1970 году, опасаясь преследований, но всё-таки получил премию в 1973 году.

Жан-Поль Сартр отказался от награды в 1964 году, поскольку увидел в премии угрозу для своей независимости.

Фан Динь Кхай. В 1973 году глава северовьетнамской делегации в Париже на мирных переговорах отказался от премии мира, поскольку война ещё не закончилась, а награды уже раздают.

Это смешно

Накануне вручения Нобелевки, по традиции с 1991 года, в Гарварде вручили так называемую Шнобелевскую премию. Её присуждают учёным, открытия которых неоспоримы, однако не имеют практической пользы, а плюс к тому заставляют посмеяться. Награды, кстати, вручают настоящие нобелевские лауреаты. В этом году победители получили чеки на десять триллионов зимбабвийских долларов. Правда, с 2009 года этой валюты нет в обращении.

Кстати Учредитель Антинобелевской премии (по-английски «Игнобелевской», дословно «постыдной») — американский математик и юморист, редактор журнала «Анналы невероятных исследований» Марк Абрахамс. По его словам, порой в поисках истины учёные готовы биться головой об стену, и тут на помощь может прийти чувство юмора.

Физика: кошки — это жидкость. Марк-Антонин Фардин из Франции, изучая кошек с точки зрения реологии — науки о течениях, пришёл к выводу, что порой кошек можно считать твёрдыми телами, а порой — жидким веществом, поскольку они способны принимать форму сосуда, а это является критерием жидкости. При этом старые кошки обладают большей текучестью, чем молодые.

Анатомия: у стариков большие уши. Джеймс Хиткоут из Великобритании экспериментально доказал, что у людей, кому за 30, по мере старения увеличиваются уши. Они растут примерно на 2 мм каждое десятилетие. В этом эксперименте участвовали более 200 стариков, и все подтвердили гипотезу.

Экономика: о крокодилах в казино. Мэттью Роклофф и Нэнси Грир из Австралии провели эксперименты на крокодиловой ферме и доказали, что контакт с опасными животными влияет на поведение человека во время азартных игр. Погладив или подержав в руках хищника, человек делал более рискованные ставки: нервное возбуждение мозг принимал за предчувствие удачи и подавал сигналы, что игроку непременно повезёт.

Медицина: запах сыра. Команда нейробиологов из Франции и Великобритании, сделав МРТ мозга более 300 испытуемых, доказала, что в мозгу у некоторых людей существует особая область, которая вызывает отвращение к запаху и вкусу сыра.

Премия мира: храп и диджериду. Её получила группа исследователей из Швейцарии, Канады, Голландии и США за открытие способа лечения храпа и апноэ сна (болезнь остановок дыхания во сне) при помощи диджериду — духового музыкального инструмента австралийских аборигенов. Исследование с участием 25 пациентов показало, что четыре месяца ежедневных упражнений с диджериду позволяют искоренить заболевание, сохранить мир и гармонию в семье. К слову, это изобретение, в отличие от предыдущих, вполне можно применять на практике.

Кстати Нельзя не вспомнить и забавные открытия прошлых лет. Так, два индийских учёных вычислили площадь поверхности всех индийских слонов. Аргентинец доказал, что «Виагра» помогает хомякам лучше адаптироваться к смене часовых поясов. Американка изобрела бюстгальтер-респиратор (и, кстати, запатентовала своё изобретение), а французские учёные выяснили, что блохи, живущие на собаках, живут дольше, чем блохи, живущие на кошках. А вот открытие новозеландских учёных может взять на заметку каждый свердловчанин. Хотите уберечься от травм в гололёд? Это очень просто: достаточно поверх обуви надеть носки.