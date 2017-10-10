Минтранс разрешил авиапассажирам ручную кладь от 5 килограммов

Телефоны, фотоаппараты и электронные устройства не включены в список бесплатно провозимых в самолёте вещей, так как их можно убрать в дамскую сумочку, портфель или рюкзак. Фото: Александр Зайцев

Минтранс России утвердил нормы бесплатного провоза багажа в самолётах и расширил перечень вещей, которые можно бесплатно пронести на борт воздушного судна сверх данной нормы. В частности, для невозвратных авиабилетов утверждён минимальный вес ручной клади, которую пассажир с таким билетом может взять с собой в самолёт — пять килограммов.

В связи с этим новшеством Минтранс РФ предусмотрел для авиакомпаний следующие виды тарифов: невозвратный без нормы бесплатного багажа; невозвратный с нормой бесплатного багажа (не менее 10 килограммов на одного пассажира); возвратный с багажом. Норма в пять килограммов ручной клади распространяется на все эти тарифы.

Фото: Александр Зайцев

При этом расширен перечень вещей, перевозимых пассажиром сверх нормы ручной клади без взимания дополнительной платы. Это дамские сумки, мужские портфели, верхняя одежда, детское питание и детские коляски, букет цветов. С учётом пожеланий общественности в список также добавлены рюкзаки, лекарства и товары, приобретённые в магазинах «дьюти-фри». Кроме того, в перечень включены костыли, трости, ходунки, складные кресла-коляски, позволяющие безопасно разместить их в салоне самолёта.

— Идёт приведение авиационного рынка в порядок, а его необходимо совершенствовать в правовом плане. Данное правило больше касается авиакомпаний-лоукостеров: их сотрудники могли привязаться как к ручной клади даже к папке с документами, лёгкому портфелю или детской игрушке. Норма в пять килограммов поставит точку в таких глупых спорах. Это пойдёт на пользу пассажиру, — сказал «ОГ» исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

В авиакомпании «Уральские авиалинии» «ОГ» сообщили, что у них уже есть тариф «Промо», который включает пять килограммов ручной клади и 10 килограммов багажа. Что-либо менять в связи с приказом Минтранса РФ авиаперевозчик пока не планирует.