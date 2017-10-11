В России не было трёх революций, революция была одна

Сюжет 100 монологов о революции

Что утратила и что обрела Россия в 1917 году? Размышления читателей «ОГ».

Дмитрий Лысков, писатель, журналист, телеведущий, автор книг «Сумерки Российской империи», «Великая русская революция: 1905—1922», «Политическая история русской революции» (Москва):

— Мы отмечаем 100-летие революции, умалчивая, какой именно. Знаем, что в 1917 году случились две революции — буржуазная Февральская и Октябрьская социалистическая. Но куда-то пропала революция 1905 года.

А революция 1905 года всегда стояла особняком. Как трактовать события, охватившие тогда всю Россию: массовые крестьянские восстания с объявлением республик в масштабах волостей, создание Советов, выступления солдат, комитеты вместо офицеров?.. И реальная власть в руках Петербургского совета рабочих депутатов. Премьер Витте не мог без разрешения Совета отправить телеграмму, и газеты столицы всерьёз обсуждали, кто кого первым арестует: Совет — Витте или Витте — членов Совета?

Теория гласила, что революция должна быть буржуазной. А требования крестьян были общинно-социалистическими, это прекрасно отражено в обращениях-наказах крестьян в Государственную думу. И в деревнях направляла массы социалистическая партия эсеров. И Петербургский совет фактически возглавляли социалисты-меньшевики. Как к этому относиться?

Теория сыграла злую шутку с самими революционерами. Верные марксисты-меньшевики, получив власть, просто… бездействовали. Ждали, когда власть возьмёт буржуазия. А буржуазия была плоть от плоти режима и брать власть не хотела.

С февралём 1917-го было понятнее: к власти пришло буржуазное Временное правительство. Наконец — буржуазная революция! Она так и вошла в историографию. Но для этого пришлось «забыть» некоторые факты: с 28 февраля (стар. ст.) восставшие вручили власть Петроградскому совету. И без воли Петросовета не ходили поезда, а банки (банки! крупная буржуазия!) обращались к нему, спрашивая разрешения восстановить работу.

Заседали в Петросовете социалисты, эсеры и меньшевики. Верные формационному принципу, они решили сразу исправить случившуюся «историческую ошибку». И в первых числах марта вступили в переговоры с буржуазным Прогрессивным блоком Госдумы — о передаче власти. Причём, не будучи уверены, что буржуазия согласится взять власть (!), были готовы на многочисленные уступки.

Именно так возникло Временное правительство. И лишь в октябре 1917-го нашлась партия, сумевшая разорвать этот порочный круг. В России не было трёх революций, революция была одна.

Все её основные черты проявились ещё в первой декаде XX века. Она была социалистической. И кто знает: возьми социалисты власть уже в 1905-м, скольких бед мы бы избежали.

Но социализм сегодня не в моде. И потому вместо анализа по-прежнему будет формационный подход — с тремя революциями и юбилеем, концепция которого мало кому понятна. Прозвучавшая было идея Великой русской революции своего развития не получила.

Так — пока! — наверное, проще.