Сколько стоит самое дорогое вино в Екатеринбурге

Эта сумма равняется двум неплохим зарплатам, на эти деньги можно съездить в отпуск, купить 8-й айфон или даже подержанный автомобиль, если очень постараться. А можно… приобрести самую дорогую бутылку вина в Екатеринбурге. Она на текущий момент продаётся в винотеке Семёна Соловьёва и стоит 83 тысячи 500 рублей.

Кому-то эта сумма покажется запредельно высокой, а кто-то, наоборот, скажет, что самое дорогое вино не может стоить так дёшево. Здесь оговорка: конечно, для вина эта цена далеко не предел, в России можно найти вина и свыше миллиона рублей, а в мире — ещё дороже. Но привозить их в Екатеринбург без предзаказа нет смысла — спрос на такие экземпляры невелик. В уважаемых винотеках считают хорошим тоном держать у себя по одной бутылке топового вина ценой до 100 тысяч рублей, просто чтобы была, если кому-то срочно понадобится. Такая бутылка, по словам управляющего винотеки Соловьёва Егора Плотникова, будет продана в течение месяца.

Покупатель для этой бутылку, скорее всего, найдётся в течение месяца. По крайней мере, так происходит с винами подобного класса. Во время нашего интервью, в винотеку позвонили и попросили найти бутылку 60-летнего вина — в подарок на юбилей. Вероятно, она тоже сможет получить статус самой дорогой, когда будет привезена. Фото: Владимир Мартьянов

Самое дорогое сегодня — «Шато Мутон Ротшильд» — красное сухое вино 1990 года из области Бордо, региона Медок, коммуны Пойяк. Оно входит в пятёрку лучших вин этого региона, а с 1973 года находится на верхушке классификации Бордо.

— Стиль Бордо — это смешивание разных сортов винограда. Это великое вино, которое имеет потенциал развития в бутылке до нескольких десятков лет, — рассказывает Егор Плотников. — Этикетка на бутылке тоже предмет искусства. С 1922 года, когда это вино начали бутилировать и продавать, хозяйство Шато Мутон Ротшильд обращается к лучшим художникам и размещают на этикетках их полотна. Руку к ним приложили Сальвадор Дали, Пабло Пикассо. На бутылке, которую вы держите в руках, полотна Фрэнсиса Бэкона. На сегодняшний день привлечение художников для оформления стало довольно распространённым явлением, но на тот момент это было новаторством. Кроме того, с 1945 года каждая их этикетка уникальна.

— Сколько стоила самая дорогая бутылка вина, которую вам случалось привозить в винотеку?

— Это была бутылка испанского вина объёмом в 27 литров. По сути, она практически не хранилась у нас, поскольку это вино приобреталось в подарок. Как только мы его купили, сразу же отвезли адресату. Стоила она около 300 тысяч рублей.

Фото: Владимир Мартьянов

— Как бы охарактеризоровали аудиторию нашего города, которую интересует вино подобного класса? Кто эти люди, сколько их?

— Это два-три десятка человек. В основном непубличные бизнесмены. Бывает, что мы проводим дегустации, куда привозим только вина высокого класса. Нам даже удаётся удерживать неплохой ценник на входной билет — 7 тысяч рублей. Гости приходят. Кстати, что касается знаменитостей, известно, что ценители вина - это Земфира (любит красную Бургундию), Сергей Шнуров (Бордо, Шампань), Никита Михалков(совладелец винодельни La Madonna/Tenuta Dodici). Если говорить о зарубежных, то это Мадонна- она предпочитает супертосканские вина.

— Сколько они стоят у вас в винотеке?

— Порядка 20–30 тысяч рублей за бутылку.

Фото: Владимир Мартьянов

— Человек, который не разбирается в вине, сможет оценить достоинство бутылки за 83 тысячи?

— Подступаться к винам самого высокого класса, не имея дегустационного опыта, абсолютно бессмысленно. Оно может понравиться, а может и совсем нет. Например, если человек привык пить полусладкие вина, это ему покажется кислым и невкусным. Кстати, 80 процентов задумки винодела — в аромате вина, и только 20 — во вкусе. Вино как живой организм, имеет определённый цикл жизни. Иногда бывает, что в некоторый момент оно теряет, а потом опять набирает. И в зависимости от того, когда винтаж пробует винный критик, он может менять своё мнение, выставлять баллы, которые влияют на аукционный рынок. Есть вина, которых осталось всего тысяча бутылок на весь мир, и год от года год их коллекционная ценность увеличивается. Соответственно растёт и цена.

Фото: Владимир Мартьянов

— Я правильно понимаю, что вина высшей категории — это обязательно красные сухие?

— Необязательно. Топовым может быть и белое вино, сладкое, позднего сбора из Бургундии или Бордо. Например, хозяйство Шато д’Икем. Здесь вино позднего сбора делают из трёх сортов винограда. При этом во время сбора урожая виноград поражается благородной плесенью, эта культура нападает на виноградную гроздь и отжимает всю влагу, отчего концентрируется сахар, глицерин. Такие вина способны прожить свыше ста лет, в том числе благодаря высокому содержанию кислотности и сахара. Такую бутылку у нас недавно купили, и пока запасы мы не восполнили. 95-й год стоил 56 тысяч рублей. Можно найти такое вино конца XIX века. В Лондоне есть винотека Hedonism бизнесмена Евгения Чичваркина. У него хранится бутылка 1811 года.

Фото: Владимир Мартьянов

— Когда взглянула на ваши винные шкафы, подумала: а не страшно, когда достаёшь бутылку за несколько десятков тысяч с верхней полки? Не бывало у вас такого, что рука дрогнула?

— Очень дорогие вина не разбивали. Тут нужно быть внимательным. Бутылки в районе пяти тысяч бились, конечно. Но если ты разбил что-нибудь, будь добр, найди эти деньги. Но к нашим гостям, это, конечно, не относится.

Егор Плотников, управляющий винотеки Соловьёва. Фото: Владимир Мартьянов

— Насколько велик риск подделок дорогого вина?

— Он минимален. Сейчас появляется всё больше систем защиты. Каждый, кто занимается алкоголем, занесён в систему ЕГАИС. К тому же подобные вина покупаются через дистрибьютора. Он контактирует с хозяйствами, что-то покупает на аукционе. Подделывать такие вина можно разве что в частном порядке в Европе.

— За 6 лет, что существует ваша винотека, изменилось ли отношение к вину в Екатеринбурге?

— Культура потребления вина растёт в целом в России и в Екатеринбурге в частности. Повышенный спрос наблюдается у образованной молодёжи. Начинают появляться такие форматы заведений, как винные бары. Гости могут спрашивать, откуда вино, какого сорта, к какому блюду оно лучше подходит. Вино — это уже не просто увеселительный напиток.

Фото: Владимир Мартьянов