Людмила Бабушкина заявила о необходимости закрепить ответственность за нарушение правил благоустройства

Людмила Бабушкина: «В Свердловской области должна быть административная ответственность за нарушение правил благоустройства». Фото: пресс-служба ЗССО

Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина инициировала создание рабочей группы по подготовке предложений по внесению изменений в закон «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области». Как сообщает пресс-служба Заксобрания региона, речь идёт об ответственности за нарушение правил благоустройства городских территорий.

— Вопросы ответственности за нарушение правил благоустройства являются очень актуальными для жителей области, особенно для екатеринбуржцев. Все помнят, что депутаты Законодательного собрания приняли областной закон, который был опротестован прокуратурой из-за отсутствия норм в федеральном законодательстве. Сегодня изменения в КОАП находятся практически «на выходе», и это показатель эффективности взаимодействия нашей «Депутатской вертикали». Однако мы должны оперативно подготовить поправки в областной закон, чтобы принять их в осеннюю сессию 2017 года, — отметила Людмила Бабушкина.

Сообщается что в состав рабочей группы вошли председатель комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности Владимир Никитин, депутат Игорь Володин, директор Уральского института регионального законодательства Николай Воронин, представители прокуратуры области, министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, а также администрации Екатеринбурга. Участники рабочей группы обсуждают, в частности, предложения, закрепляющие ответственность за парковку на газонах, за изменение первоначального вида фасадов зданий, некачественную уборку проезжей части, тротуаров и придомовых территорий.