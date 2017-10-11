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Общество 11 октября 2017, 06:00

В городе воцарилась осень

Можно и без гаджетов поговорить…

Можно и без гаджетов поговорить…

Последние лучи уходящего лета скользят по Екатеринбургу. В хорошую погоду так и хочется возразить поэту, который писал: «Унылая пора очей очарование». Никакая она не унылая, а прозрачная и спокойная. Каждое мгновение хочется ловить и растягивать, хоть на чуть — чуть.

Уроки можно проверить и на улице.

Осень в Екатеринбурге. Проверить уроки

С милой хоть куда.

Осень в Екатеринбурге. Парочка на ловочке

Свежий воздух и для себя и для дитя.

Осень в Екатеринбурге. Ребенок в коляске

Каждое мгновение хочется ловить и растягивать.

Осень в Екатеринбурге

И стар и млад рады светлому и тёплому.

Осень в Екатеринбурге

Осенняя купель.

Осень в Екатеринбурге. Утка в пруду

Полдник.

Осень в Екатеринбурге. Утки в пруду

Хорошо сидим и на всех глядим.

Осень в Екатеринбурге. Пожилая пара на скамейке

Осень в Екатеринбурге

Лови кусочек большой и маленький.

Осень в Екатеринбурге

А мы то в тёплые края не полетим…

Осень в Екатеринбурге. Летящие голуби

Гляжусь туда как в зеркало.

Осень в Екатеринбурге. Утка на воде

Мне такая погода по нраву.

Осень в Екатеринбурге. Лошадь

Железный конь на прогулке.

Осень в Екатеринбурге

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Областная газета Свердловской области


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