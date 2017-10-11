В городе воцарилась осень

Можно и без гаджетов поговорить…

Последние лучи уходящего лета скользят по Екатеринбургу. В хорошую погоду так и хочется возразить поэту, который писал: «Унылая пора очей очарование». Никакая она не унылая, а прозрачная и спокойная. Каждое мгновение хочется ловить и растягивать, хоть на чуть — чуть.

Уроки можно проверить и на улице.

С милой хоть куда.

Свежий воздух и для себя и для дитя.

Каждое мгновение хочется ловить и растягивать.

И стар и млад рады светлому и тёплому.

Осенняя купель.

Полдник.

Хорошо сидим и на всех глядим.

Лови кусочек большой и маленький.

А мы то в тёплые края не полетим…

Гляжусь туда как в зеркало.

Мне такая погода по нраву.

Железный конь на прогулке.