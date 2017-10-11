В городе воцарилась осень

Последние лучи уходящего лета скользят по Екатеринбургу. В хорошую погоду так и хочется возразить поэту, который писал: «Унылая пора очей очарование». Никакая она не унылая, а прозрачная и спокойная. Каждое мгновение хочется ловить и растягивать, хоть на чуть — чуть.
Уроки можно проверить и на улице.
С милой хоть куда.
Свежий воздух и для себя и для дитя.
Каждое мгновение хочется ловить и растягивать.
И стар и млад рады светлому и тёплому.
Осенняя купель.
Полдник.
Хорошо сидим и на всех глядим.
Лови кусочек большой и маленький.
А мы то в тёплые края не полетим…
Гляжусь туда как в зеркало.
Мне такая погода по нраву.
Железный конь на прогулке.