Енин и Путинцев рассказали «ОГ», как они «махнулись» телеканалами

На портале Е1 после новости о рокировке провели опрос: «Вам кого больше нравится смотреть и слушать?». На момент подписания номера в печать за Енина (справа) было отдано 714 голосов, за Путинцева — 465. Фото: архив Евгения Енина (facebook.com)

Два популярных в регионе тележурналиста — Евгений Енин, ведущий программ «Стенд» и «Как это было» на «4 канале», и Максим Путинцев, который вёл передачи «События. Акцент» и «Четверо против одного» на Областном телевидении, одновременно меняют места работы.

«Я буду вести разговорные программы на ОТВ, Путинцев — на «4 канале». И нам новые впечатления, и зрителям разнообразие», написал Енин на своей странице в Facebook, отметив, что на федеральных каналах то и дело происходят перемены.

На центральных каналах действительно многое меняется, и об очередных переменах стало известно буквально вчера: программа «Жди меня», которая выходила на Первом канале, будет выходить теперь на НТВ. Что касается нашего региона, несколько дней назад «4 канал» разместил в Екатеринбурге рекламные щиты в траурном стиле с фирменным логотипом и прощальными надписями «Это было хорошее время», «Спасибо, что смотрели нас», «Мы заканчиваем эфир» («ОГ» рассказывала об этом в номере за 5 октября). Очевидно, что прежней «Четвёрки» больше не будет, она станет совершенно иной, и заявление Енина — подтверждение этому.

Чтобы узнать подробности, «ОГ» обратилась к телеведущим с одинаковыми вопросами.

— С какой целью задумана эта рокировка? Чтобы привлечь внимание зрителей?

Евгений Енин:

— Цель — повысить уровень столичности местного телевидения. Ведущие федеральных каналов переходят с канала на канал. Попробуем привить эту традицию в Екатеринбурге.

Максим Путинцев:

— Переговорный процесс с «4 каналом» у меня ещё продолжается, обсуждаются детали и нюансы, то есть окончательное решение на данный момент не принято. Но вероятность того, что состоится такая «рокировка» или «чейндж», достаточно велика. Для меня это интересное предложение, моя цель — получить новый опыт.

— Вы будете вести программы, которые вёл прежний ведущий, или развивать новые проекты?

Е.Е.:

— Полагаю, что будет то и другое. Я буду вести программы Максима Путинцева, а он, насколько я понимаю, подхватит на «4 канале» программы, которые вёл я. Без новых проектов, безусловно, не обойтись. Надеюсь, в результате оба телеканала окажутся в плюсе, и зрители воспримут перемены положительно.

М. П.:

—Могу лишь сказать, что это будут программы в прежнем, разговорном, формате. Говорить о том, сколько их будет и с какой периодичностью они станут выходить в эфир, пока рано.

— Не является ли смена ведущих знаком того, что будет меняться политика телеканалов в целом?

Е.Е.:

—Не могу сказать. Я не определяю эту политику.

М. П.:

—Политика каналов и стратегия их развития — это сфера директоров ОТВ и «4 канала» — Антона Стуликова и Элеоноры Расуловой. Только они могут ответить на этот вопрос.

— На ваш взгляд, есть ли кризис на ТВ, а в связи с этим и необходимость поднимать рейтинги телеканалов?

Е.Е.:

— Никакого острого кризиса на телевидении нет. Есть некая ситуация, сформировавшаяся в течение нескольких лет, но я бы не стал называть её кризисной. А рейтинги надо стремиться поднимать всегда.

М.П.:

— Я, в отличие от Евгения Енина, не являюсь телеакадемиком, мой опыт работы в телеиндустрии не так велик, поэтому не берусь судить о рейтингах и кризисе.

— Решение о смене ведущих принималось на уровне телеканалов или на уровне области?

Е.Е.:

— Не знаю, было ли тут задействовано руководство области. Мне сделали предложение, я решил не отказываться.

М.П.:

— Увы, вопрос не ко мне…

Очевидно, что российское ТВ сегодня находится в состоянии некой турбулентности. Интерес к телевидению падает, руководство каналов ищет всевозможные способы вернуть аудиторию. Поможет ли «перемена мест слагаемых» изменить результат — покажет время и телевизор.

Кстати Сегодня Евгений Енин сообщил, что программа «Что это было?» больше не выйдет в эфир. В Facebook он написал: — Есть у моего перехода на ОТВ одно последствие, которое не радует. Программа «Что это было?» перестала существовать. На мой взгляд, это была лучшая региональная программа в жанре, скажем так, инфотеймента. Если строго — она относилась к категории итоговых разговорных программ, при этом мы с Маргаритой Балакирскойстарались сделать её максимально интересной и весёлой. По его словам, они вдвоём были продюсерами, координаторами, ведущими, а порой и сами развозили гостей.