У перевала Дятлова обнаружили гигантские древние геоглифы. Что это на самом деле?

Лесосека похожа на геоглиф. Фото: Google Earth

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Звено истребителей сомнительных новостей

Уральский блогер-исследователь Валентин Дегтерёв заявил об очередной сенсации. На снимках со спутника, сделанных недалеко от перевала Дятлова, он разглядел таинственные геоглифы — рисунки, выбитые, как он утверждает, в каменном грунте. Блогер увидел в этих рисунках какие-то ворота («Возможно, это проход куда-то…»), неведомых птиц и таинственные знаки. Любопытствующих снабдил координатами.

Новость всколыхнула Интернет. Исследователю поверили федеральные СМИ — «Вести», РИА Новости, «Известия», телеканал «Звезда» и множество новостных сайтов. Рен-ТВ даже интервью у автора взяли.

— Древние художники изобразили нечто, что сейчас можно трактовать двояко. Однако они напоминают то, что похоже на комету или метеорит, — написал в своём блоге Валентин Дегтерев. — Непонятно только, зачем всё это создавалось. Можно сказать одно. Манси к этим рисункам непричастны. Они появились гораздо раньше, чем в этих местах поселились первые поселенцы-манси.

По мнению Дегтерева, это теперь доказывает, что территория вокруг перевала Дятлова действительно была священной для манси, населяющих эти места, и священной она стала задолго до того, как там появился первый житель. «Так что кое-что мистическое в этом есть».

Мы обратились за комментариями «таинственных знаков» в областной департамент лесного хозяйства. Заместитель директора Владимир Бережнов только посмеялся: эти замысловатые рисунки — типичные лесосеки.Почти вся территория Ивдельского ГО — леса эксплуатационной категории, и раньше здесь валили много леса, нынешние масштабы пожиже, но лесозаготовки ведутся.

Такого же мнения придерживаются сотрудники Уральской базы авиационной охраны лесов, в частности, старший инструктор парашютно-десантной пожарной службы Александр Храмцов:

- По идее, такими затейливыми рисунками выглядят с высоты обычные лесосеки, в этом случае просто снег добавил контраста (снимки сделаны в феврале 2015 и марте 2011 - прим. ред.). Отчётливо видны пасечные волока, образовавшиеся от поваленных в разные стороны деревьев, магистральные волока, погрузочные площадки.

По географическим координатам эта территория относится к Ивдельскому лесничеству, и там «ОГ» также подтвердили, что «рисунки» — это всего лишь лесные выруба.

Остаётся добавить, что блогер-журналист, как именует себя Василий Дегтерёв, совсем недавно, 22 сентября, махом разгадал тайну гибели группы Дятлова в 1959 году — во всём виноват таинственный бункер. А 20 сентября он предупредил мир о приближении планеты Нибиру, которую никто никогда не видел. Еще двумя днями ранее он обнаружил, наконец, Атлантиду (о чём тоже сообщили федеральные СМИ), а 7 сентября нашёл шаровидное НЛО в Антарктиде. Ранее путём анализа снимков «исследователь» находил бункеры нацистов в Антарктиде, следы применения ядерного оружия на Луне и тому подобное.

Буквально прославился он ещё в 2012 году: отрекомендовавшись радиолюбителем, заявил, что поймал радиосигналы пропавшего Ан-2, который три месяца искали местные жители и спасатели.

Как относиться к такому источнику информации, наверное, понятно. Но до чего же охоч наш брат журналист на какую-нибудь сенсацию, что иной раз, не утруждая себя элементарной проверкой, спешит удивить мир.