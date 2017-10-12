«Можете прострелить колено». Как правильно увольнять сотрудников

Сюжет "Красная бурда" в "ОГ"? Это смешно

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Посвящается Дню кадровика, отмечаемому сегодня.

Хороший начальник всегда найдёт, за что уволить бездарного сотрудника! В идеале хорошо бы уволить всех сразу и назавтра набрать штат потолковее, но, увы, сделать это не позволяет Трудовой кодекс. Поэтому приходится увольнять по одному и придерживаться каких-то нелепых правил.

Сотрудник должен понимать причину своего увольнения. Например, его фамилия начинается на букву «А», по-этому он должен быть изгнан именно сегодня, и не только он один, а все на букву «А». Завтра будут уволены те, кто на букву «У». Или те, кому исполнилось 60, и они на букву «И». Словом, должна прослеживаться железная логика, не допускайте произвола!

Чтобы уменьшить психологическую травму, подготовьте сотрудника к увольнению заранее. В разговорах с ним как бы невзначай повторяйте: «Вот бы уволиться ко всем чертям и отдохнуть… Завидую тем, кто скоро уволится… Самые умные должны первыми свалить из этой шарашки…»

Собираясь уволить работника, у которого за плечами служба в армии, можете смело заменить слово «увольнение» на «демобилизация» и задолго до события начать приносить ему чай, чистить обувь и каждый день напоминать, сколько ему осталось до приказа, спрашивать, ждёт ли его кто-нибудь на гражданке.

В комнате, где будет происходить увольнение, развесьте плакаты: «Дурака работа любит!», «От работы кони дохнут!», «Кто работал, кто устал? Увольняться час настал!» и тому подобные.

Но и не стоит уж слишком жалеть увольняшку, обливаться слезами, заламывать руки и сокрушаться: «На кого вы нас покидаете?»

Фразы «Мы ещё за это заплатим!», «Да как мы смеем?!», «Вам надо жаловаться!», «Да что же мы за люди такие?!» могут лишь замедлить процесс, а ведь на работе каждая минута на счету.

Во время прощальной беседы рекомендуем использовать такие слова и обороты, как «крах», «эффект домино», «три года с конфискацией», «полная задница», «желанная пенсия», «долгожданная свобода», «там вам будет лучше» и так далее.

Скажите прогоняемому, что его место, похоже, проклято (например, на этом стуле тридцать лет назад умер человек, который тридцать лет работал в компании как проклятый). «Вы-то компании нравитесь, но вот место ваше надо освободить, к сожалению…»

Увольнение пройдёт менее болезненно, если вы позволите увольняемому взять с собой из офиса что-нибудь на память — фото со стола, трудовую книжку, его рабочую пижаму, мусор из корзины, бумагу из шредера…

Можно разрешить уволенному какое-то время оставаться в коллективе и бесплатно работать. Это, несомненно, сгладит негативный эффект от увольнения.

А чтобы ещё добавить позитивчика, сделайте сотруднику какой-нибудь подарок — корпоративный календарик, ручку с логотипом компании, бутылочку мыльных пузырей, красиво оформленный приказ об увольнении.

Когда же он будет показывать фото своих голодных детей, подарите ему красивые рамочки или со вкусом подобранный фотоальбом.

Кстати, некоторых персонажей выгонять очень-очень трудно. Они валяются в ногах, плачут, целуют вам руки и ноги, предлагают громадные суммы денег, кланяются в пояс… Вы должны быть выше этого — и денег, и поцелуев. Выше поднимайте ноги.

Если человек начинает уж слишком сильно давить на жалость — ударьте его. Можно прострелить колено. Ничего не поделаешь, слёзы и кровь — частые спутники увольнения и, будем откровенными, оборотная сторона динамичного развития компании.

В конце концов, можно дать увольняемому испытательный срок — например, секунд тридцать, в течение которых он должен убедить вас передумать. В случае не-удачи ему придётся пенять на себя.

Если дело дошло до массовых увольнений, обязательно увольте наряду с лентяями, тупицами и пьяницами одного идеального сотрудника, который не пьёт, не курит, не опаздывает и пашет больше всех. В этом случае вы посеете зерно сомнения («Ну, нас понятно, а его-то за что?!»), и вся негативная энергия уйдёт не на протесты, а на удивление.

Если ваш коллектив лёгок на подъём, молод и подвижен, то можно провести увольнение в виде игры или конкурса. Например, все бегают вокруг стула под музыку, и кто не успеет сесть, когда музыка прервётся, — тот уволен!

Объявите, что среди уволенных пройдёт лотерея, а главный приз — прежнее место работы, так что шанс остаться есть у каждого!

Кстати, в назидание оставшимся не лишним будет развесить в офисе плакаты: «Нерадивый работник, тебя ждут дома!», портреты уволенных под заголовками «Наши выпускники» или «Они больше не позорят наш коллектив».

Самое главное — будьте честны с увольняемыми. Прямо скажите, сколько вы им недоплачивали — пусть они не будут такими простофилями на следующем месте работы.

Объясните им, что у вас нет выбора. А вот у них теперь выбор есть! Они могут завтра не пойти на работу, могут сходить в кино или просто выспаться. Словом, перед ними блестящие перспективы, а на Газпроме свет клином не сошёлся! И в Роснефти люди как-то живут!