«За первый месяц в Останкино пришло шесть миллионов благодарных писем»

Фото: Алексей Кунилов

В возрасте 82 лет из жизни ушёл Аллан Чумак. Ушла и целая эпоха безграничной веры в телевидение, магов и сверхъестественную силу.

Прекрасно помню его сеансы, над которыми одни хохотали, другие тащили к телевизору банки с водой, мази и «крэмы» — Чумак именно так и говорил, не кремы, а «крэмы». Не помню уже где прочитал о том, как он стал экстрасенсом. Чумак был вообще-то спортивным журналистом, и как-то поручили ему написать разоблачительный материал про экстрасенса. Во время разговора тот и говорит Чумаку: «А вы знаете, что у вас очень сильная и необычная аура? Вы же готовый экстрасенс!». И Аллан поверил, бросил журналистику, стал выступать перед публикой, даже в больнице работал. Кстати, выступал и у нас в Свердловске, в цирке.

На телевидение он попал благодаря Анатолию Лысенко, создателю и руководителю «Взгляда». Лысенко вспоминал, что когда начались сеансы Кашпировского, ему позвонил Чумак, знакомый ему ещё по работе в комсомоле, и сказал, что он тоже занимается целительством. Дотошные «взглядовцы» отправились в больницу, где он исцелял больных язвой, изучили истории болезней. Многим действительно помогало. Так началась телевизионная слава Чумака, а затем появились «зарядки» организма и пресловутые банки с водой. За первый месяц в Останкино пришло шесть миллионов писем от благодарных зрителей.

Заряжают, что ли? Чумак умер, но дело его живёт. Фото: Александр Зайцев

Врачи, учёные в голос твердили, что это чистейшей воды шарлатанство, небезызвестный эффект плацебо, пустышки. А люди верили, потому что хотели верить. Так и морочила головы людям поочерёдно эта парочка в телевизоре. И даже обзывали друг друга нехорошими словами, только подогревая интерес к ним у публики.

Хотя, надо признать, Кашпировский был всё-таки врачом, психотерапевтом, и ему верилось как-то больше. Он и сейчас продолжает свои сеансы целительного гипноза, только в Америке.

А Чумак во время одного из радиоинтервью зимой 2008—2009 годов заявил, что особым способностям его обучали голоса, говорившие в голове, «работавшие дикторами посменно», он же вёл конспект лекций, которые ему диктовали. По ним он впоследствии и обучался. В своей первой книге он писал, что голоса, которые ему помогали, учили его пользоваться способностями так, чтобы лечить людей и не наносить им при этом вреда. А также рассказывали о мироустройстве. Как говорится, суду всё ясно.

Последние годы Аллан Чумак занимался в основном индивидуальными приёмами, выпускал диски со своим видео и книги мемуаров. Сегодня все, кто знал Аллана Чумака, даже скептики, хранят о нём только тёплые воспоминания. На официальном сайте Чумака сохранилось одно из последних «целительных» видео — сеанс «Напутствие на день». Аллан Чумак ушёл из жизни, но в Интернете и на Youtube он может жить вечно.