Учиться искусству компромисса — один из уроков русской революции

Сюжет 100 монологов о революции

Что утратила и что обрела Россия в 1917 году? Размышления читателей «ОГ».

Нина Федотовна Закожурникова, педагогический стаж 52 года (учитель истории и обществознания, директор школы), «Отличник народного образования», пос. Верхняя Синячиха:

— С интересом читаю монологи о революции. Не просто читаю, а вырезаю, анализирую. Кто, что, как пишет, откуда. Уже 156 монологов у меня накопилось (на момент написания письма — Прим. ред.). Мнения разные, очень противоречивые. Эти разность и спорность — свидетельство свободы слова.

Хочу высказать и свои мысли. Всегда считала, что живу в лучшей стране мира. Родилась и выросла в рабочей семье. Отец — участник Великой Отечественной войны. Мама до инвалидности работала в мартеновском цехе завода. Мы с сестрой не росли в богатстве, но росли в радости. Так жили и мои подруги. Мы любили школу, где учили бесплатно, по единым программам, не чувствовали разницы в знаниях с городскими детьми. Школьная жизнь была насыщенна и интересна. Хотелось вступить в пионеры и жить по пионерским законам, которые учили быть честным, трудолюбивым, добрым, уважать старших, помогать младшим, гордиться своей Родиной. Затем — вступление в комсомол, и снова активная жизнь с комсомольскими встречами, вечерами дружбы, трудовыми десантами. Праздного времени не было. Понятия «долг», «честь», «совесть», «достоинство» были для нас не пустым звуком. А учителя во всём — в учёбе и личностном становлении — помогали, были настоящими наставниками.

Я без колебания выбрала профессию учителя, без труда поступила в университет. Увидела жизнь шире, но она по-прежнему была светлой. К 1960–1970 гг. в магазинах было всё, что нужно человеку. Мы, студенты, покупали необходимое без очередей и труда. Часто посещали театры, летом ездили отдыхать. Деньги на поездки, конечно, копили, но поехать могли. Была уверенность в завтрашнем дне! И эта уверенность пришла в страну, ко всем её гражданам с революцией.

В 2015-м, к юбилею нашей школы, я написала книгу. Материал брала в архивах, документах РОНО. Через свидетельства истории дополнительно увидела огромную заботу о школе, образовании, которую проявляла страна в труднейшие 1920–1940 гг. Например, очень тронул приказ осени 1942 г. (время напряжённой битвы за Сталинград!) — о командировке школьного инспектора в Свердловск, для получения бумаги и карандашей к учебному году…

Трудности, потери от событий 1917 г. нельзя оправдать, но в истории немало драматических страниц — в разных странах и во все времена, что свидетельствует, на мой взгляд, только о неумении людей находить компромиссы и решать сложные вопросы, не допуская трагедий. Учиться искусству компромисса и не потерять то хорошее, что оплачено в истории такой высокой ценой, — вот что главное сегодня, если речь идёт об уроках русской революции.