Архитектор Филипп Никандров: «Мы строим два города — для людей и для машин»

Филипп Никандров представляет проект многофункционального концертного зала Сергею Собянину. Фото: http://gorproject.ru

В Екатеринбурге на 100+ Forum Russia главный архитектор ЗАО «Горпроект» Филипп Никандров (его самый известный проект — 255-метровая башня «Эволюция» в деловом комплексе «Москва-Сити») рассказал, как в обозримом будущем будут меняться российские города.

«ОГ» выделила три самых интересных тезиса эксперта.

О ВЫСОТНОСТИ ЗДАНИЙ

Сейчас в городах проживает 50 процентов населения Земли. К 2050 году в городах будут проживать 7 из 10 человек — значит, увеличится стоимость земельных участков, плотность населения и этажность зданий. Если раньше главным драйвером роста высотности зданий была необходимость убежать от смога, то сейчас на это влияет и экономическая составляющая. Поэтому мы видим устойчивый рост в принципе — средняя этажность ТОП-20 самых высоких небоскрёбов мира за последние годы выросла вдвое. Кроме того, высотное строительство — это почти единственное решение для реновации старых кварталов. Только с помощью высотной застройки можно сохранить уровень озеленения и вместить нужное количество жителей, обеспечив им высокое качество жизни.

О ТРАНСПОРТЕ

Серьёзные изменения в систему общественного транспорта внесут «зелёные технологии»: часть предприятий-производителей транспорта с 2020–2030-х годов обещают прекратить выпуск автомобилей на дизельном топливе. Одновременно урбанизация повлечёт за собой изменение профиля перевозок. Свою лепту в этот процесс уже внёс «Uber», благодаря которому возник термин «юберизация» — вытеснение конкурентов за счёт мобильных приложений. Второй момент, который нас ждёт — это каршеринг (вид аренды автомобиля для краткосрочных поездок с поминутной или почасовой оплатой. — Прим.ред.). Сейчас среднестатистический автомобиль большую часть дня простаивает.

О ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ И ПАРКОВКАХ

Одновременно с «юберизацией» начнут вымирать крупные торговые центры — их вытеснит интернет-шопинг. Уже сейчас элементарные покупки люди привыкли делать через Интернет. К тому же, стремительными темпами развивается система беспилотной доставки товаров с помощью дронов. С развитием такой модели работы продавцов и каршеринга изменится потребность в паркингах. Сейчас фактически мы строим два города. Один — для людей, второй — подземный город парковок под торговыми центрами и жилыми домами. После того как личный автомобиль уйдёт в прошлое, эти пространства станут «мёртвым городом».