Макаровский мост в Екатеринбурге скоро откроют

Ремонт Макаровского моста. Фото: Владимир Мартьянов

Макаровский мост в Екатеринбурге откроют 23 октября. На отремонтированной половине моста будут работать две полосы для движения автомобилей и один путь для реверсивного движения трамвая.

Как сообщили «ОГ» в пресс-службе администрации города, работы идут по графику, без опозданий. В ближайшие полторы недели строители закончат работы по укреплению конструкции моста, демонтажу его левой части, будет проведена переукладка сетей высокого давления.

Фото: Владимир Мартьянов

Из-за перекрытия одной из самых важных артерий города движение в Екатеринбурге, особенно в центральной части, стало заметно сложнее. Ежедневно в утренние и вечерние часы наблюдаются 7–8-балльные пробки — автомобилисты ищут альтернативные пути, создавая дополнительный трафик на и так переполненных дорогах. Самые большие затруднения возникают на проспекте Ленина, улицах Халтурина, Стрелочников и Черепанова, Свердлова.

Ремонт на улице Московская. Фото: Владимир Мартьянов

После обхода объектов 10 октября глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб поручил увеличить число рабочих на проспекте Ленина.

Ремонт на проспекте Ленина. Фото: Владимир Мартьянов

Создаёт трудности и то, что до сих пор из-за ремонта теплосетей перекрыта для движения улица Мамина-Сибиряка от Челюскинцев до Азина, из-за чего большой трафик переходит на улицу Восточную, где движение затруднено на протяжении практически всего рабочего дня.

Немало проблем создают автомобилистам и ремонтные работы на Мамина-Сибиряка — Первомайской. Фото: Павел Ворожцов

Как пояснили в администрации, строители в сроки укладываются, работы на Макаровском мосту идут по графику.

Фото: Владимир Мартьянов

Некоторым указатели - не помеха.

Фото: Владимир Мартьянов

Несмотря на таблички с указанием на то, что проход запрещён, екатеринбуржцы ходят по обеим сторонам Макаровского моста.

Фото: Владимир Мартьянов

Под Макаровским соорудили ещё один мост - для проезда рабочего транспорта к месту работ.

Фото: Владимир Мартьянов